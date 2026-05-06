Lotta allo spaccio in città: arresti e denunce della Mobile e della Finanza Benevento. In carcere un 19enne, perquisiti altri quattro giovani

E' una delle priorità indicate al momento dell'insediamento dal procuratore Nicola D'Angelo: la lotta allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Un impegno che nelle scorse ore si è dispiegato in città nel lavoro di polizia e guardia di finanza, con un bilancio che parla di un arresto, di denunce e segnalazioni.

In carcere, su disposizione del pm Flavia Felaco, è finito S. Z., 19 anni, di Benevento, fermato dalla Squadra mobile perchè avrebbe ceduto una quindicina di grammi di hashish, al rione Libertà, ad una giovane che era in auto in compagnia di altre due donne. Il 19enne, al quale sono stati sequestrati anche un bilancino ed un coltello, è stato arrestato – è difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione – mentre l'acquirente, assistita dall'avvocato Luca Cavuoto, è stata segnalata alla prefettura come consumatrice.

Sempre a Benevento, invece, la guardia di finanza ha denunciato alla competente Procura per i minori di Napoli un 17enne al quale sono stati sequestrati 3 grammi di hashish e la somma di 150 euro. E' difeso dall'avvocato Antonio Leone, che assiste anche, al pari degli avvocati Paolo Iorio, Gerardo Giorgione, Vincenzo Guliano e Massimiliano Ricciardi, i quattro giovani della città destinatari di un decreto di perquisizione e sequestro firmato dal pm Olimpia Anzalone, ed eseguito dalle fiamme gialle, in una indagine che ipotizza la detenzione, ai fini dello spaccio, di una quantità di hashish custodita nelle loro abitazioni.