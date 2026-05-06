Benevento 5, ufficiale il rinnovo di Scarpitti: i dettagli Il tecnico ha firmato un contratto annuale in vista del prossimo campionato di Serie A

Il GG Team Wear Benevento 5 comunica di aver rinnovato l’accordo con Fausto Scarpitti fino al 30 giugno 2027. Il tecnico guiderà la prima squadra anche nella prossima stagione. Reduce dalla vittoria del double campionato–Coppa Italia, Scarpitti si appresta a iniziare la sua terza annata al PalaTedeschi.

IL MISTER - "Mi trovo benissimo a Benevento e c’è grande voglia di fare qualcosa di importante insieme, quindi sono felice di essere rimasto - le parole di Fausto Scarpitti.- Fin dal primo giorno c’è stata sintonia con la società: abbiamo raggiunto gli obiettivi e vogliamo continuare questo percorso insieme. Il double conquistato? Abbiamo respirato subito un’aria ambiziosa: fin dal primo giorno non ci siamo mai nascosti e ci siamo detti chiaramente che l’obiettivo era vincere il campionato. Questo ci ha dato responsabilità, ma anche fatto crescere. Nonostante le difficoltà, come le partite senza pubblico, siamo partiti con una serie di vittorie e lì abbiamo costruito una parte fondamentale della promozione. La Coppa Italia è stata la ciliegina sulla torta di un qualcosa che resterà memorabile e indelebile. Prossima serie A? Il format a 14 squadre va analizzato bene: quest’anno la differenza tra play-off e play-out è stata minima e potrebbe ridursi ancora. Ci saranno poche squadre con budget importanti a lottare per il vertice, mentre dalla metà classifica in giù sarà grande equilibrio. Dovremo essere bravi a costruire una squadra solida sotto tutti gli aspetti per raggiungere la salvezza, che resta il nostro unico obiettivo".

IL PRESIDENTE - "Dopo una stagione straordinaria, in cui il Benevento 5 ha dimostrato identità, coraggio e una crescita costante, siamo orgogliosi di annunciare il rinnovo di Mister Fausto Scarpitti alla guida tecnica della squadra - esclama il presidente Pellegrino Di Fede.- Il lavoro del mister non si è limitato agli eccellenti risultati sportivi: ha costruito un gruppo unito, valorizzato ogni atleta e trasmesso una mentalità vincente, in linea con i valori del club e della città. Una persona umile e seria, qualità rare nel mondo del futsal. La sua conferma è una scelta naturale, frutto di stima reciproca e della volontà di proseguire un percorso che ha ancora tanto da dare. Con Scarpitti alla guida, il Benevento 5 guarda al futuro con ambizione ed entusiasmo, consapevole delle proprie potenzialità. A nome della società, dei tifosi e di tutta la comunità sportiva, rivolgo al mister un sincero augurio di buon lavoro per la nuova stagione. Continuiamo insieme, più forti di prima".