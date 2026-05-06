Campo basket Spina verde: "occorre regolamento orario e recinzione struttura" Su sollecitazione dei residenti la consigliera comunale De Stasio ha presentato un'interrogazione

"In occasione dell’incontro di domenica 3 Maggio con i cittadini abitanti nel Rione Libertà, sono emersi molti problemi e disagi quotidiani rispetto ai quali è necessario trovare una soluzione. Tra gli altri mi è stato fatto presente il disagio derivante dall’utilizzazione continua ed incontrollata del campo di basket ubicato a Spina Verde".

Così il consigliere comunale di Benevento, Rosetta De Stasio, che prosegue "I cittadini che abitano nelle vicinanze della struttura sono costretti a sentire continuamente il rumore del pallone (sia per terra che vicino ai cartelli con i canestri) ed a sopportare le fastidiose luci che illuminano il campo e che, contestualmente, gettano il fascio di luce nelle camere di alcune abitazioni.

La questione era già stata trattata nella competente Commissione Consiliare, nella quale veniva fatta presente dal Consigliere Miceli, ma, ad oggi, alcun intervento è stato effettuato o programmato.

Ho, pertanto, inoltrato un’interrogazione agli Assessori ai Lavori Pubblici ed al Patrimonio con cui, riportati i disagi provocati ai cittadini, ho evidenziato la necessità, anche al fine di un’utilizzazione più corretta e controllata di un bene pubblico, di regolamentare con orari ben precisi l’accesso al campo.

Ciò comporterebbe anche lo spegnimento delle luci che illuminano il campo negli orari in cui non è consentito l’accesso alla struttura.

Ho altresì precisato che per avere una regolamentazione efficace e rispettata, il campo dovrebbe essere recintato e controllato, come avviene per altre strutture pubbliche, pur continuando, naturalmente, a prevedere l’ingresso gratuito. Ho pertanto chiesto agli Assessori competenti di sapere:

“1)se e in che modo intendano regolamentare l’accesso al campo di basket a Spina Verde;

2)Se e in che modo intendano controllare il rispetto del regolamento orario e giornaliero;

3)se e in che modo intendono recintare il campo in modo da non consentire l’accesso anche fuori degli orari e giorni consentiti;

Dopo aver sottolineato l’urgenza della questione, ho chiesto di avere, a breve, risposta SCRITTA.

Mi auguro che gli interrogati, preso atto di quanto denunziato, possano procedere per la soluzione del problema al più presto, nell’interesse dei cittadini che abitano quella parte della città".