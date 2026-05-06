Parisi (Lega): "Abbattimento diaframma Rocchetta traguardo storico" "Il Sannio al centro dell'agenda Salvini"

“L’abbattimento dell’ultimo diaframma della Galleria Rocchetta, nel cantiere di Apice, non è solo un successo dell'ingegneria, ma la prova tangibile di un’Italia che ha finalmente cambiato passo. Oggi celebriamo un risultato fondamentale che accorcia le distanze e avvicina il completamento della linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari, un’opera vitale per il futuro del Mezzogiorno”.

Lo fa presente il Commissario provinciale della Lega di Benevento, Domenico Parisi. “Desidero esprimere il mio più vivo compiacimento per la celerità e l’efficienza con cui i lavori stanno procedendo – prosegue il medesimo - In soli 18 mesi, una sfida tecnica di enorme complessità è stata vinta grazie a un impegno senza sosta, dimostrando una velocità d'esecuzione straordinaria.

Questo dinamismo è il frutto diretto dell’impulso dato dal Governo e, in particolare, della determinazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Sotto la sua guida, i cantieri strategici non sono più promesse sulla carta, ma realtà che avanzano con ritmi europei. Grazie a queste azioni – ancora il numero uno della Lega sannita - le zone dell'entroterra campano escono finalmente dall'isolamento, guadagnando una nuova centralità e un protagonismo che mancava da decenni. Non saremo più la periferia del Paese, ma il cuore pulsante di un collegamento moderno tra Tirreno e Adriatico. L'impatto sul tessuto produttivo sannita e campano sarà straordinario: la nuova rete su ferro e la velocità dei collegamenti attireranno nuovi investimenti, creeranno occupazione e daranno una spinta senza precedenti al turismo, permettendo ai visitatori di scoprire le eccellenze dei nostri borghi con una facilità finora impensabile. La Lega continua a dimostrare con i fatti che lo sviluppo del Sud passa per le grandi opere e per la modernizzazione logistica. Avanti così – chiude Parisi - per un Sannio connesso, forte e protagonista”.

