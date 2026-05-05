Il sindaco Mastella incontra i capigruppo di maggioranza: "Avanti con serenità" Per una ricognizione politico-programmatica in visto dell'ultimo anno di consiliatura

Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato stamane i capigruppo di maggioranza per una ricognizione politico-programmatica in visto dell'ultimo anno di consiliatura.

Nel corso della riunione, i capigruppo hanno ribadito al Sindaco piena fiducia politica nell'operato dell'Amministrazione e hanno concordato una unitaria e compatta linea d'azione per portare a termine il programma di mandato e completare la trasformazione migliorativa della Città con opere che cambieranno in meglio il volto della città. Il programma Pnrr, il Prius e la mole d'investimenti che l'amministrazione ha realizzato e realizzerà rappresentano uno stimolo straordinario ad andare avanti con serenità e determinazione. E' stata sottolineata dal Sindaco anche la realizzazione di due storici traguardi: la realizzazione del depuratore che Benevento non ha mai avuto e l'uscita dal dissesto finanziario entro l'anno in corso, con il risanamento dalla mole di debiti ereditati dalle precedenti amministrazioni.

Il sindaco Mastella ha condiviso poi con la maggioranza il provvedimento, frutto di una relazione del Responsabile Anticorruzione del Comune, con cui è stata disposta la rotazione straordinaria di una figura dirigenziale per motivi tanto di tutela dell'integrità dell'Ente quanto di garanzia rispetto alle notizie, apparse sui medie, riguardanti un procedimento penale in corso.

Quanto al quadro politico sono stati stigmatizzati atteggiamenti strumentali e plateali della minoranza sia in Aula che sui media ed è stato ribadito che senza coltivare, come specificato dalla segreteria politica cittadina di Noi di Centro, la sindrome dell'autosufficienza, in città le porte del dialogo sono aperte solo a chi mostra rispetto per l'esperienza di governo decennale di Clemente Mastella e per il progetto politico che ha raccolto successi e consenso, in questi anni, in città, in provincia e in regione Campania.