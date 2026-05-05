Forestazione: la provincia incontra gli operai All’indomani del primo giorno di lavoro dopo la stabilizzazione

All’indomani del primo giorno di lavoro dopo la stabilizzazione (parziale) a 250 giornate di 28 Operai già a Tempo Determinato del Servizio Forestazione della Provincia di Benevento, tutti gli addetti alla Forestazione dell’Ente per un totale di 38 unità, hanno incontrato oggi il Presidente della Provincia Nino Lombardi ed i Consiglieri

Provinciali nella Sala Consiliare alla Rocca dei Rettori.

All’incontro hanno partecipato i Consiglieri Caporaso, Ciervo, Scavino, Viscusi e Valentino, il Dirigente del Settore Forestazione Giancarlo Corsano, il funzionario Michele Orsillo.

Ad introdurre l’incontro è stato il Dirigente Corsano che ha ripercorso il lungo lavoro tecnico e amministrativo per giungere alla stabilizzazione degli Operai a Tempo Determinato che vanno ora ad aggiungersi ai 10 Colleghi a Tempo Inderminato già presenti negli organici. Il Dirigente ha anche confermato l’impegno del Settore, d’intesa con l’Amministrazione, perché sia riconosciuto dalla Regione Campania, ente che gestisce la delega, agli ex Operai a Tempo Determinato quel residuo di giornate lavorative per portare il totale a 365. Il Dirigente ha quindi illustrato brevemente i programmi di lavoro che gli Operai forestali sono chiamati a svolgere nei Comuni di competenza della Provincia su delega e finanziamento della Regione Campania.

Ha preso quindi la parola il Presidente Lombardi che ha sottolineato come il provvedimento di stabilizzazione, per il quale la Provincia di Benevento si è sempre battuta, si configuri come un riconoscimento della dignità del lavoro e dei lavoratori del Settore Forestazione che svolgono peraltro un servizio essenziale a tutela del territorio e dell’ambiente e per la stessa sicurezza dei cittadini. Proprio per tale ragione, il Presidente della Provincia ha voluto che tutta la forza lavoro della Forestazione potesse incontrare nella sede istituzionale il nuovo Consiglio Provinciale che è la rappresentanza istituzionale del territorio. Lombardi, nel dare atto alla Regione Campania di aver onorato l’impegno da tempo assunto a favore degli Operai forestali, ha quindi còlto l’occasione dell’incontro per comunicare che è attivo un tavolo di confronto con la Regione per il rafforzamento, riorganizzazione ed una razionalizzazione delle deleghe alle Province in materia di tutela dell’ambiente.