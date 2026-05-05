Alta Velocità Napoli–Bari, completata la Galleria Rocchetta Entro l’estate è previsto l’avvio dello scavo della Galleria Melito

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari. Un traguardo significativo è stato raggiunto con il completamento dello scavo della Galleria Rocchetta, la più lunga tra le tre previste nel lotto Apice–Hirpinia.

Lunga circa 6,5 chilometri e situata tra le province di Avellino e Benevento, l’opera rappresenta una delle sfide ingegneristiche più complesse dell’intero tracciato, sia per le caratteristiche morfologiche del territorio sia per la variabilità geologica incontrata durante i lavori. Lo scavo è stato eseguito dalla TBM “Futura”, operativa senza interruzioni 24 ore su 24, che ha completato l’avanzamento in circa 18 mesi, con una media di 16 metri al giorno e punte superiori ai 29 metri. Complessivamente sono stati installati oltre 32.500 conci prefabbricati per il rivestimento definitivo. I lavori sono stati affidati da Rete Ferroviaria Italiana, con la direzione di FS Engineering, al gruppo Webuild. La Rocchetta rappresenta il secondo tunnel completato nel lotto, dopo quello di Grottaminarda; entro l’estate è previsto l’avvio dello scavo della Galleria Melito.

Un’infrastruttura strategica per il Paese

La linea AV/AC Napoli–Bari, inserita nel Corridoio europeo TEN-T Scandinavia–Mediterraneo e sostenuta anche da fondi PNRR, si estenderà per 145 chilometri complessivi, includendo 15 gallerie, 25 viadotti e 20 tra stazioni e fermate. Una volta completata, consentirà di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza: circa 2 ore tra Napoli e Bari (contro le attuali 4) e 3 ore tra Roma e Bari.

Durante la cerimonia di abbattimento dell’ultimo diaframma ad Apice, l’amministratore delegato di RFI, Aldo Isi, ha sottolineato il valore dell’opera: “Oggi mettiamo un ulteriore tassello verso il completamento della Napoli-Bari. È un’infrastruttura strategica, frutto di un grande lavoro di squadra, iniziato dieci anni fa in un territorio complesso”. Isi ha inoltre ricordato che il completamento dell’intera linea è previsto entro il 2029 e che già entro il 2026 saranno attivati oltre 30 chilometri di nuovi binari raddoppiati.

L’avanzamento dei lavori lungo la tratta

L’intero itinerario Napoli–Bari vede cantieri attivi su più fronti. Tra i risultati già raggiunti, l’attivazione – in due fasi – del lotto Cancello–Frasso Telesino (circa 16,5 km), oltre al completamento della tratta Napoli–Cancello. In fase avanzata anche i raddoppi Frasso–Telese e Telese–Vitulano, con 7 delle 8 gallerie previste già ultimate.

Un'opportunità per le aree interne

Durante l’evento, il sindaco di Apice, Angelo Pepe, ha evidenziato il valore dell’opera per le aree interne: “Questa infrastruttura rappresenta un’opportunità di crescita e coesione. Le aree interne non chiedono privilegi, ma equità”. Pepe ha però richiamato l’attenzione anche sui disagi viari legati ai cantieri, sottolineando la necessità di un maggiore impegno istituzionale e di un sistema integrato di collegamenti.

Per Nicola Meistro, vice presidente operativo webuild, si tratta di “una giornata simbolica e di grande importanza”, che testimonia un risultato tecnico significativo ottenuto in tempi rapidi nonostante le difficoltà geologiche.

"I lavori hanno una durata stimata di completamento nel 2029 e quindi siamo come dire in dirittura d'arrivo", ha spiegato l'amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi, sottolineando che "questo è un lavoro che e' cominciato 10 anni fa, sono lavori complessi in un territorio particolarmente delicato e particolarmente difficile da attraversare". "Il 2026 - ha concluso - sarà importante perché a fine giugno completiamo le attività sulla variante di Cancello e quindi l'attivazione immediatamente successiva consentirà di avere a fine 2026 oltre 30 chilometri di nuovi binari gia' raddopoiati".

Sulla stessa linea il presidente della Provincia, Nino Lombardi, che ha ribadito come “la mobilità sia una precondizione fondamentale per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio”.

Dal Governo, il sottosegretario Tullio Ferrante ha definito l’abbattimento dell’ultimo diaframma “un passo decisivo per il completamento dell’opera”, sottolineando il ruolo strategico della linea nel ridurre i divari infrastrutturali e rafforzare la competitività del Mezzogiorno.