Appalti, indagati 33 funzionari, tecnici e imprenditori: 10 sono sanniti Inchiesta Procura Santa Maria Capua Vetere, no Gip alle misure cautelari. Appello del Pm al riesame

La Procura di Santa Maria Capua Vetere aveva chiesto decine di misure cautelari, ma il Gip ha detto no. Una decisione appellata dall'ufficio inquirente, sulla quale il Riesame si pronuncerà il 18 giugno. E' la novità dell'inchiesta della guardia di finanza rimbalzata all'onore delle cronache tra la fine del 2020 e l'estate 2022, quando erano state registrate una serie di perquisizioni anche nel Sannio, e centrata .su più gare di appalto tra le province di Benevento e Caserta.

Trentatre le persone chiamate in causa – funzionari pubblici, ingegneri, architetti e titolari di imprese -, dieci delle quali risiedono tra San Salvatore Telesino, Paupisi, Cerreto Sannita, Solopaca, Telese Terme, Vitulano, Moiano, San Giorgio La Molara e Puglianello.

Le ipotesi di reato a vario titolo vanno dall'associazione per delinquere alla turbativa d'asta, alla corruzione, al falso e alla frode nelle pubbliche forniture. Attenzione puntata sull'esistenza di un cartello di aziende costituito per aggiudicarsi le gare, diretto da un gruppo che avrebbe operato in tutte le fasi, compresa quella dell'esecuzione degli interventi, anche se l'aggiudicatario risultava apparentemente non collegato ad esso.

L'attività investigativa, supportata dalle intercettazioni e dal sequestro di documenti e computer eseguito in abitazioni e studi professionali, avrebbe fatto emergere un quadro che aveva indotto il Pm a proporre, senza però risultato, l'adozione di una misura restrittiva nei confronti degli indagati, difesi dagli avvocati Angelo Leone, Danilo Riccio, Sergio Rando, Roberto Prozzo, Giuseppe Stellato, Mauro Iodice, Claudio Sgambato, Alfonso Iannotta, Enrico Napoletano, Bernardo Diana, Francesco Picca, Domenico Della Gatta, Raffaele Mascia, Nicola Di Benedetto, Romolo Vignola, Vincenzo Cortellessa, Amanda Caliendo, Ferdinando Letizia, Stefano Montone, Gennaro Iannotti, Antonio Miraglia, Raffaele Petrillo, Fabiola Starita. A seguire, l'appello della Procura al Riesame e la fissazioone dell'udienza di discussione a giugno.