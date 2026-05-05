Il "Telesia for Peoples" 2026 dedicato alla Fondazione "Domenico Caliendo" I genitori del piccolo, Patrizia e Antonio ospiti d’onore dell’evento

E’ dedicata alla Fondazione “Domenico Caliendo”, il bambino vittima di presunti errori medici e di una sorte maligna, nata con lo scopo di creare un fondo di assistenza per tutti i bimbi che necessitano di un trapianto d’organo o che sono stati vittime di malasanità, l’edizione 2026 del “Telesia for Peoples”, in programma nelle Terme di Telese dal 9 al 12 luglio prossimo.

Ad annunciarlo sono i vertici dell’Associazione “Icosit” che da tredici anni organizza nel Sannio l’evento che ha come obiettivo principale l’integrazione tra i popoli.

Nell’ultima edizione la manifestazione è stata dedicata all’impegno della Croce Rossa Italiana nelle aree di crisi nel mondo ospitando e premiando sul palco delle terme il Presidente nazionale Rosario Valastro.

“Quest’anno – dicono i promotori – abbiamo invece deciso di dare spazio alla Fondazione intitolata al piccolo Domenico la cui storia ha commosso un intero Paese ed ha mostrato a tutti la dignità dei suoi genitori, Patrizia e Antonio, due persone perbene che affrontano un dramma enorme. L’intento è quello di non lasciare scivolare nel dimenticatoio questa sofferenza e di mantenere accesi i riflettori su una vicenda che attende giustizia”.

Ospiti d’onore della serata conclusiva del 12 luglio, dedicata al Premio “Telesia for Peoples” 2026, che viene assegnato a personaggi (esponenti del mondo della Chiesa e delle Istituzioni, politici, giornalisti, artisti, imprenditori, ricercatori, accademici, sia italiani che non) che nelle loro attività “non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli”, saranno appunto i genitori del piccolo Domenico, Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, insieme agli avvocati Francesco Petruzzi e Giovanni Rea, rispettivamente vicepresidente e tesoriere della neo costituita Fondazione.