Esposito: "I giovani sono il presente. Insieme dobbiamo costruire il futuro" Il presidente di Confindustria Benevento alla presentazione del Career day 2026 con Iti "Lucarelli"

“Voi giovani non siete il futuro. Rappresentate il presente e insieme dobbiamo costruire il futuro”. Questo l'obiettivo e il monito del presidente di Confindustria Benevento, Andrea Esposito che questa mattina ha presentato il Career day 2026, l'evento che da alcuni anni a Benevento rappresenta un'opportunità per le imprese di conoscere gli studenti e viceversa, i giovani di conoscere le realtà produttive del loro territorio e magari dopo un colloquio avviare un rapporto di collaborazione, lavoro nelle forme previste dall'iniziativa.

Il presidente Esposito ha parlato ad una rappresentanza di Studenti dell'Istituto tecnico industriale “Lucarelli” di Benevento che quest'anno con la confederazione degli industriali sanniti organizza l'evento che punta a far conoscere le aziende e le opportunità di lavoro in modo che sempre meno giovani siano costretti a lasciare la propria terra dopo aver conseguito le competenze didattiche e i titoli di studio.

La presentazione del Career day 2026 si è aperto con un minuto di raccoglimento in ricordo di Guido, il giovane studente, proprio del 'Lucarelli' tragicamente morto la scorsa settimana in seguito ad un incidente stradale alla frazione Perrillo di Sant'Angelo a Cupolo.

Tornoando all'iniziativa, un tempo si chiamava avviamento al lavoro. Oggi lo si può fare nuovamente ma con una formula rinnovata e una concreta opportunità di futuro per gli studenti e di rinnovamento e reclutamento di professionalità per le imprese.

Nella sede di Confindustria ha illustrato la rinnovata partnership il dirigente scolastico dell'Iti Lucarelli, Giovanni Marro: “Una veste nuova. Presentiamo questa offerta di lavoro, di indirizzo per tutti gli studenti sanniti che grazie all'adesione di tante aziende si possono prenotare per i colloqui di pre-lavoro”.

Colloqui che si svolgeranno proprio durante il Career day. L'edizione 2026 sarà realizzata nell'ambito della manifestazione della Giornata dell’Arte e della creatività studentesca, in programma a Piazza Roma per il prossimo 25 maggio.