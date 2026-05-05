Inchiesta dirigente. "Apprezzamento per coraggio del collega che ha denunciato" L'ordine dei Geometri Benevento esprime solidarietà e compiacimento per la scelta del professionista

Il Collegio provinciale dei Geometri di Benevento esprime “apprezzamento e riconoscimento per il senso di responsabilità oltre che per il coraggio civico dimostrati da un proprio iscritto che, nell'ambito della sua attività professionale, ha scelto di denunciare situazioni non conformi ai principi di legalità ed etica”.

Chiaro il riferimento alla denuncia presentata da un geometra di Benevento che ha portato, qualche settimana fa, all'arresto di un dirigente del comune di Benevento per concussione.

“Quanto operato tratta – scrive il presidente dell'Ordine, Giampaolo Biele – di un gesto che richiama con forza il valore fondamentale della correttezza e della trasparenza, elementi assolutamente non trascurabili per la tutela dell'interesse pubblico e per il buon funzionamento delle istituzioni.

Il Collegio rimarca il proprio impegno nella diffusione di una cultura della legalità e dell'etica professionale, che deve rappresentare un punto di riferimento costante per tutti gli iscritti. In questo spirito – conclude Biele – si esprime piena solidarietà e vicinanza al collega, sottolineando come scelte di responsabilità individuale contribuiscano a rafforzare la credibilità dell'intera categoria e la fiducia dei cittadini”.