Urbanistica. Funzioni dirigenziali al segretario Riccardo Feola Il decreto del sindaco di Benevento, Clemente Mastella

Con proprio decreto, il sindaco Clemente Mastella ha decretato di attribuire al Segretario generale Riccardo Feola la dirigenza del VI Settore (Urbanistica) fino al 24 maggio 2026, nelle more dell'adozione di differenti provvedimenti e di attribuire all'architetto Antonella Moretti la dirigenza del VII Settore (Cultura-Turismo-Istruzione e Sport), con esclusione del IV Servizio 'Istruzione e rapporti con l'Università' la cui dirigenza resta all'avvocato Vincenzo Catalano.

Il provvedimento è stato adottato alla luce di un'articolata nota del Segretario generale che ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per applicare, con immediatezza, la misura della rotazione straordinaria.