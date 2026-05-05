Supercoppa con l'Arezzo, primo giorno di prevendita a buon ritmo La tifoseria giallorossa ha potuto contare sulla vendita on line che agevola le operazioni

Primo riscontro di vendite dei biglietti per la gara di Supercoppa tra Benevento e Arezzo. Dalle 11 di questa mattina, quando è iniziata la prevendita, alle 18,26 di questa sera (poco più di 7 ore) sono stati venduti 810 biglietti. Di cui 772 da parte dei tifosi del Benevento, e 38 aretini. Come inizio, è da considerare positivo. Siamo solo al primo giorno di prevendita e ce ne saranno altri quattro, considerato che la prevendita terminerà alle 20,30 del 9 maggio, il giorno cioè della partita.

E' inutile fare previsioni, basta aspettare che la pevendita prosegua e vediamo come va. Bisogna dire che si è subito notata la differenza rispetto all'ultima partita col Cerignola quando era vietata la vendita on line. Questa volta i biglietti si possono fare tranquillamente dal proprio terminale e questo è un vantaggio considerevole.

Per il Benevento, lo ricordiamo, si tratta dell'ultima partita della stagione ed è auspicabile che ci sia un buon afflusso di gente.