Alunni dell'Istituto comprensivo "Settembrini" in visita dai Vigili del Fuoco I piccoli dell'infanzia di Vigne, Apollosa e San Giovanni accolti presso il comando provinciale

Grande successo per la visita guidata dei piccoli alunni dell’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini” presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Benevento

Un’iniziativa educativa di grande valore ha visto protagonisti, nei giorni scorsi, i bambini delle scuole dell'infanzia di Vigne, Apollosa e San Giovanni appartenenti all’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini” di San Leucio del Sannio che hanno preso parte ad una speciale visita guidata presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Benevento.

Un grazie per l'iniziativa va al dirigente scolastico Gennaro Della Marca che, insieme al suo staff, ha accolto con entusiasmo la proposta avanzata dai genitori, attivandosi immediatamente per rendere possibile questa significativa esperienza. Dalla presa dei contatti con il personale della caserma, all’organizzazione del trasporto dei bambini, fino al disbrigo di tutta la parte burocratica, la scuola ha dimostrato grande efficienza, sensibilità e attenzione verso il territorio.

Fondamentale anche il contributo delle maestre, che con disponibilità e spirito educativo hanno accompagnato con entusiasmo i bambini di 3, 4 e 5 anni in questa nuova e coinvolgente avventura.

Le tre giornate, perfettamente organizzate dall’Associazione Pensionati dei Vigili del Fuoco di Benevento, si sono svolte in un clima sereno, formativo e festoso.

I bambini sono arrivati presos il comando provinciale dei vigili del fuoco e sono stati accolti dal personale che ha spiegato loro, con termini semplici ed esempi adatti alla loro giovane età, i temi della prevenzione e della sicurezza. A seguire i piccoli alunni hanno visitato la caserma e potuto ammirare da vicino tutti i mezzi utilizzati per il soccorso. Poi, per la gioia dei bambini, il percorso "Pompieropoli" allesitito dall'Associazione dei vigili dle fuoco.

Ore trascorse tra sorrisi, curiosità e apprendimento, sempre nel pieno rispetto della sicurezza. I piccoli alunni hanno potuto conoscere da vicino il prezioso lavoro dei Vigili del Fuoco, imparando importanti nozioni utili per la vita quotidiana.

Un’esperienza che resterà impressa nei loro ricordi e che conferma, ancora una volta, quanto sia importante la collaborazione tra scuola, famiglie ed istituzioni per la crescita dei più piccoli.

Soddisfatti i genitori: "complimenti dunque all’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini”, al dirigente scolastico, alle insegnanti e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa splendida iniziativa dedicata ai bambini della scuola dell'infanzia".