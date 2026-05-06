Due Pro loco sannite protagoniste e premiate ad Auletta Apice e Buonalbergo al XIV Festival del Carciofo Bianco

In occasione del XIV Festival del Carciofo Bianco e del 10° Premio Carciofo Bianco, che si è svolto ad Auletta in provincia di Salerno ben due Pro loco sannite sono state insignite di questo prestigioso riconoscimento: la Pro loco di Buonalbergo per essere una delle sagre di qualità più longeve della Campania e la Pro Loco di Apice per l'impegno costante profuso sul territorio nei vari settori che vanno dalla cultura alla storia, dalla valorizzazione turistica del territorio alle tradizioni locali.

Ricevere questo premio per le associazioni sannite è stato motivo di grande orgoglio: “è il frutto del lavoro di squadra, della passione e dell’amore che tutti noi mettiamo per valorizzare le bellezze delle nostre zone – ha spiegato Carmela D'Antonio, presidente della Pro Loco di Apice -”.

“Il premio rappresenta un importante attestato di stima per le attività portate avanti con dedizione dalle Pro Loco Sannite, da sempre impegnate nella tutela delle tradizioni locali, nella promozione culturale e nello sviluppo turistico della comunità nei propri territori” ha invece spiegato Orazio de Nigris presidente della Pro Loco di Buonalbergo.

La partecipazione alla manifestazione di Auletta ha inoltre rappresentato un’importante occasione di confronto e scambio con altre realtà associative, sia appartenenti alla famiglia dell’Unpli sia ad altre realtà associative Campane, rafforzando il legame tra comunità unite dalla stessa volontà di promuovere le tradizioni locali, l’enogastronomia e soprattutto le eccellenze dei propri territori.

Entrambe le proloco desiderano ringraziare gli organizzatori della manifestazione per l’attenzione e il riconoscimento ricevuto, dedicando questo premio a tutti i volontari e sostenitori che contribuiscono ogni giorno alla realizzazione delle iniziative proposte.