Play off/2: Casertana-Crotone, clou al Pinto. Un milione per la B dei falchetti Va in scena stasera il secondo turno della fase a gironi. Chi passa va alla fase Nazionale

Turno infrasettimanale per i play off. Va in scena la seconda giornata della fase a gironi, ancora sfide secche con le squadre di casa che possono contare su due risultati. Con un pari passano loro, senza far ricorso ai calci di rigore. Si gioca questa sera alle 20, tranne Lecco-Giana-Erminio che è fissata per le 20,45. Entrano in scena le squadre classificatesi al quarto posto, la nobiltà dei gironi. Lecco in quello settentrionale, Campobasso in quello centrale, Cosenza nel gruppo meridionale.

Nel girone A vanno in scena Lecco-Giana Erminio, con la squadra di Gorgonzola che ha già assaporato la vittoria in trasferta facendo fuori il favorito Trento. L'altra sfida è quella tra Cittadella e Lumezzane: i veneti si sono presi una bella paura contro l'Arzignano, ma ce l'hanno fatta.

Nel girone B entra in gioco il Campobasso che all'ultima di campionato ha battuto nientemeno che l'Ascoli: al “Nuovo Romagnoli” arriva il coriaceo Pineto. Ai molisani del bomber Bifulco ovviamente basta un pari. L'altra sfida è tra Juventus Next Gen e Pianese, per la seconda volta di fila nei play off dopo la promozione dalla serie D.

Gruppp meridionale, due sfide di grande suggestione. Il Cosenza, tra le favorite alla partenza nel girone C, ospita al San Vito il Casarano dei miracoli. I silani dovrebbero farsi preferire, ma i salentini sono in gran forma. L'altra sfida è quella tra Casertana e Crotone. Il patròn D'Agostino ha messo in palio un milione di euro in caso di promozione dei falchetti in serie B. Alla prima uscita contro l'Atalanta, Casarotto e compagni hanno sofferto non poco, ma con un gol di Kallon hanno passato il turno. Il Crotone è cliente scomodo e che gioca un bel calcio. Sarà una sfida di grande intensità, tutta da vedere.

Domenica 10 maggio inizia la fase nazionale. Entreranno in scena le squadre classificatesi al terzo posto: Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia). Queste saranno teste di serie insieme alla migliore proveniente dalla fase a gironi: dieci squadre in lizza, cinque partite. Da stabilire tramite sorteggio: alle cinque teste di serie saranno accoppiate le altre cinque provenienti dalla fase a gironi. Questa volta si giocano due sfide, andata (10 maggio) e ritorno (mercoledì 13 maggio). La seconda in casa della testa di serie.

Le cinque vincenti accederanno al secondo turno della Fase Nazionale e lì troveranno le seconde classificate, ovvero Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone C), dando vita ad avvincenti quarti di finale (andata e ritorno).

GLI ACCOPPIAMENTI DEL SECONDO TURNO – MERCOLEDI' 6 MAGGIO

GIRONE A

Lecco-Giana Erminio ore 20.45

Cittadella-Lumezzane ore 20

GIRONE B

Campobasso-Pineto ore 20

Juventus Next Gen-Pianese ore 20

GIRONE C

Cosenza-Casarano ore 20

Casertana-Crotone ore 20

Nella foto (Della Cioppa/Casertana Calcio) Coli Saco, autore del gol della vittoria all'Atalanta