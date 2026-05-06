La Sagra del Carciofo di Pietrelcina candidata al premio Unpli Sagra di Qualità L’Assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca al convegno sulle tradizioni

Entra nel vivo la 46ª Sagra del Carciofo di Pietrelcina, uno degli eventi più rappresentativi del territorio sannita, che in questi giorni sta richiamando visitatori e appassionati all’insegna della tradizione, del gusto e dell’identità locale. La manifestazione si avvia ormai verso la conclusione confermandosi un punto di riferimento per la valorizzazione del carciofo pietrelcinese.

“Quella di quest’anno – commenta Vincenzo Mastronardi, presidente della Pro Loco, che organizza l’evento in collaborazione con l’Amministrazione comunale - è un’edizione ancora più rilevante considerando la candidatura al riconoscimento ‘Sagra di Qualità’, promosso dall’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), marchio che certifica l’elevato livello organizzativo, la capacità di valorizzare le tradizioni autentiche e l’impegno nella promozione delle eccellenze agroalimentari e culturali del territorio. Un riconoscimento che attribuisce particolare prestigio alla manifestazione, sottolineandone il ruolo strategico nello sviluppo turistico, economico e identitario della comunità”.

“E’ in tale contesto – aggiunge poi Luciano Girardi, consigliere comunale con delega all’agricoltura – che si inserisce uno degli appuntamenti più significativi del programma, ovvero l’incontro sulle ‘Tradizioni che generano valore: il carciofo di Pietrelcina tra cultura e turismo’, in programma per sabato prossimo (ore 18:15) presso il Centro Sociale ‘Grazio Forgione’ d Pietrelcina.

L’incontro sarà moderato dalla Dott.ssa Barbara Minicozzi, consulente e progettista del Terzo Settore, e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo associativo e agricolo. Dopo gli interventi del presidente Mastronardi e del Sindaco Salvatore Mazzone, ad introdurre i lavori sarà il consigliere comunale Luciano Girardi.

All’incontro saranno inoltre presenti Renzo Mazzeo (Presidente UNPLI Benevento), Luigi Barbati (Presidente UNPLI Campania), il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Maria Carmela Serluca.

A offrire ulteriori contributi saranno Nadia Savino (Presidente Slow Food Benevento) e Giancarlo De Luca (Responsabile del Presidio del Carciofo di Pietrelcina), mentre gli ispettori UNPLI Rossano Tantari e Franca Roselli seguiranno da vicino il percorso di valutazione per il riconoscimento di “Sagra di Qualità”.

“La Sagra del Carciofo – aggiunge Girardi - si conferma un momento identitario che pone al centro il prodotto simbolo del territorio e la sua capacità di raccontare Pietrelcina attraverso cultura, tradizione e accoglienza. Il carciofo presidio Slow Food diventa così espressione concreta di una filiera locale che unisce agricoltura, saperi, sapori e comunità, trasformandosi in leva di sviluppo e promozione turistica”.

“In questo percorso, la Pro Loco di Pietrelcina – conclude Mastronardi - svolge un ruolo fondamentale di regia e animazione territoriale, custodendo le tradizioni e al tempo stesso innovando le modalità di promozione del patrimonio materiale ed immateriale locale”.

Il programma della “Sagra del Carciofo di Pietrelcina” prevede inoltre altri due momenti conviviali (sabato 9 maggio ore 20:00 e domenica 10 maggio ore 12:30) dedicati alla degustazione di un menù interamente ispirato al carciofo e alle eccellenze locali, per vivere fino in fondo i sapori e l’identità del territorio sannita.