Ex dirigente Comune Santamaria interrogato in carcere dal procuratore D'Angelo Benevento. Presenti il pm Colucci e i difensori dell'indagato

Da una parte del tavolo il procuratore Nicola D'Angelo e il sostituto Maria Colucci, dall'altra Gennaro Santamaria e gli avvocati Andrea De Longis e Antonio Di Santo. Appuntamento nel carcere di contrada Capodimonte per l'interrogatorio dell'ex dirigente del Comune detenuto dal 30 marzo, quando era stato arrestato in flagranza dai carabinieri per una presunta concussione ai danni di un geometra, amministratore di una società di progettazione, dal quale avrebbe incassato 4mila euro in contanti: la prima tranche della somma di 70mila euro che avrebbe preteso per sbloccare alcune pratiche edilizie.

Facile immaginare che a Santamaria, che durante la convalida si era avvalso della facoltà di non rispondere al gip Maria Amoruso, siano state rivolte, e saranno rivolte, una sfilza di domande non solo sull'episodio contestato. Nelle mani degli inquirenti ci sono infatti decine di nomi, lavori e cifre riportati su alcuni fogli e una pena drive sequestrati a Santamaria Una sorta di 'libro mastro' che fa ipotizzare l'esistenza di un presunto sistema. Come si ricorderà, quando era stato fermato dopo essere uscito dal bar di un impianto di carburante al rione Libertà, Santamaria era stato trovato in possesso di 4mila euro,mentre altri 150mila euro erano stati scovati nella sua abitazione, contenuti in 30 buste ciascuna con 5mila euro.

Domani, intanto, il pm Colucci affiderà all'ingegnere Lorenzo Laurato l'incarico di .procedere alla copia forense del cellulare e dell'Ipad dell'ex dirigente di Palazzo Mosti. Lo farà nel corso di una udienza per la quale ha 'avvisato', per consentire la nomina di un loro consulente,altri due indagat: .Antonella Moretti (avvocato Sergio Rando) e Maria Antonella Matticoli, rispettivamente dirigente (ora ex) e funzionaria del settore Urbanistica - e la parte offesa, rappresentata dall'avvocato Roberto Prozzo.