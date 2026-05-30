Tutti insieme per ricordare Emilio Del Nigro, troppo presto strappato alla vita Benevento. Il 6 giugno, al 'Ventura', il primo memorial 'Oltre il pallone'

Quando se ne è andato per sempre, il 12 settembre 2025, aveva da tre mesi compiuto 50 anni. Emilio Del Nigro, assistente capo coordinatore del polizia penitenziaria di Benevento, è stato strappato troppo presto alla vita. Ai suoi affetti, alle due figlie, alla moglie. Un uomo buono e generoso, sempre pronto a tendere la mano a chiunque ne avesse bisogno. “Un porto sicuro, la nostra forza”, lo descrivono i suoi familiari, che hanno deciso di ricordarlo con il memorial 'Oltre il pallone'. In campo al 'Cesare Ventura' di Benevento ci saranno, il 6 giugno, le squadre della Giustizia – il fratello di Emilio, Antonio, è uno dei fonici del Tribunale -, della Polizia penitenziaria e l'Union Cerreto calcio.

“Oggi non giochiamo per vincere, ma per farti sentire quanto ci manchi. Oggi giochiamo per te, nostra luce gentile e pilastro di bontà, certi che da lassù tu stia correndo e sorridendo insieme a noi”. E' il messaggio scritto con il cuore dai suoi cari e che campeggia anche su un tabellone affisso all'ingresso di Cerreto Sannita.

Tante le presenze annunciate all'appuntamento di sabato prossimo che, a partire dalle 10.30, sarà scandito da momenti dedicati ai più piccoli, con un mini torneo, alla preghiera, alla musica, alla consegna delle targhe. Previsti i saluti del sindaco Clemente Mastella, del presidente della Sezione penale del Tribunale, Sergio Pezza, del giudice Simonetta Rotili, del sostituto procuratore Carmine Pignatiello, dell'avvocato Nico Salomone, presidente della Camera penale, di Nino Lombardi, presidente della Provincia, di Giovanni Parente e Antimo Lavorga, sindaci di Cerreto sannita e San Lorenzello, Antonio Melotta, presidente dell'Union Cerreto, di Marianna Adante, direttrice del carcere di Benevento, ai quali seguirà il grazie dei familiari. Un'iniziativa alla quale forniranno un contributo la Pro loco di Pietrelcina, con il buffet, e Pino Mauriello, per la regia. Tutti insieme per ricordare Emilio Del Nigro, che il destino ha portato via troppo presto.