Under 16, pari col Sorrento: Benevento eliminato ai quarti (HIGHLIGHTS E FOTO) Reti bianche all'Avellola: i costieri approdano in semifinale scudetto

Benevento-Sorrento 0-0

Benevento: Porcelli; Cimmino, Aprovitola (36'st Silvestri), Martello, Cuomo M., Greco, Ferretti, Calabria (22'st Porta), Schettino, Sorbo, Biancolino (34'st Esposito V.). A disp.: Esposito F., Coppola, Marciano, Triestino, Di Nardo, Fontana. All.: Leone

Sorrento: Palazzo; Porzio (17'st D'Andrea), Masi, De Rosa G., Liguori, De Rosa M., Fiore M. (32'st Cardillo), Fiorentino, Sorrentino, Macera (25'st Calvanese), Fiore F.. A disp.: Riccio, Volpicella, Sepe, Perna, Musella, Plaitano. All.: Scarpa

Arbitro: Michele Aprile di Caserta. Assistenti: Davide Eliso e Mario Scala di Castellammare di Stabia

Termina ai quarti di finale la stagione dell'under 16 del Benevento Calcio. La formazione allenata da Leone viene eliminata dal Sorrento. Decisiva la vittoria dei costieri conquistata all'andata col punteggio di 1-0: un risultato che ha deciso il doppio confronto, considerato che all'Avellola il punteggio finale è stato di 0-0. Il Benevento ha provato a impensierire sin da subito il Sorrento per riequilibrare il risultato, ma i primi a farsi vedere sono i costieri che con una conclusione di Fiore che si spegne sul fondo. Il Benevento risponde con Biancolino che mette i brividi alla difesa ospite, poi Schettino calcia in semirovesciata, ma trova l'opposizione di Palazzo. Il Benevento va vicinissimo al gol con un tiro al volo di Calabria, ma un difensore del Sorrento salva tutto sulla linea di porta, vietando al Benevento la gioia del gol. Nella ripresa, il Benevento si sbilancia e il Sorrento ne approfitta per cercare di fare male alla difesa giallorossa, ma deve fare i conti con un ottimo Porcelli che vine il duello personale con Sorrentino. L'attaccante rossonero prima spara alto, poi trova l'opposizione del portiere giallorosso che si ripete poco dopo. Porcelli sbatte la porta in faccia a Sorrentino ancora, tenendo il risultato sullo 0-0. Il Benevento torna nei pressi della porta del Sorrento con Porta, ma Palazzo c'è e sventa la minaccia. Ancora Benevento con Sorbo che manda di poco fuori. Poi Ferretti crossa al centro per Schettino: l'attaccante tutto solo colpisce di testa, ma la palla è preda di Palazzo. Il Sorrento sfiora il gol con Calvanese che a pochi passi dalla porta colpisce il palo. Sulla successiva azione, ancora Calvese calcia il pallone che si stampa sul legno. Termina 0-0. Sorrento in semifinale scudetto e Benevento eliminato: grande delusione in casa giallorossa per la mancata qualificazione che chiude il campionato dell'under 16.