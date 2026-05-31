Sorrento ancora senza "casa": quest'anno "emigra" a Picerno La società però ammonisce: "Sarà l'ultima iscrizione che facciamo con modalità fuori sede"

Il Sorrento continuerà anche nella prossima stagione le sue peregrinazioni fuori regione. Il Campo Italia, in ristrutturazione perenne, non è ancora pronto e anche per il prossimo campionato la squadra rossonera sarà costretta ad emigrare altrove per le proprie partite casalinghe. Lo annuncia la società costiera e comunica anche un cambiamento di sede: il campo non sarà più lo stadio Viviani di Potenza, ma il Donato Curcio di Picerno. Dunque, per le proprie gare casalinghe, il Sorrento farà ancora tanti chilometri (anche qualcuno in più) per sentirsi a casa. Ecco in sintesi il comunicato della società:

“Per il quarto anno consecutivo abbiamo dovuto indicare un campo di gioco alternativo al nostro Campo Italia. Quest'anno abbiamo indicato il Donato Curcio di Picerno. Ci teniamo però a specificare che questa iscrizione è l'ultima che faremo con modalità fuori sede: il Sorrento calcio merita una casa e soprattutto una data. Non è una questione politica, ma sociale: tocca alle istituzioni riportare il Sorrento a Sorrento”. Un grido di dolore che merita di essere ascoltato dalle istituzioni e che non può essere più ignorato.