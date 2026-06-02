Due città, una storia: Benevento e Cividale unite nel segno dei Longobardi Il 6 giugno presso l’Auditorium "Vergineo" del Museo del Sannio

Sabato 6 giugno 2026, alle ore 18:30, Benevento ospiterà un appuntamento straordinario che unisce idealmente il Sud e il Nord Italia sotto la comune eredità storica longobarda. Presso l’Auditorium "Vergineo" del Museo del Sannio e, a seguire, nello splendido scenario del Chiostro di Santa Sofia – patrimonio mondiale dell'UNESCO – si terrà la manifestazione culturale "Due città una storia. Ragioni di un gemellaggio - Sulle tracce dei Longobardi".

L’evento nasce nell’ambito del gemellaggio ufficiale tra il Lions Club Benevento Host e il Lions Club Cividale del Friuli-Manzano. Le due città, capitali storiche dei due più importanti ducati longobardi d’Italia, celebrano così un legame millenario fatto di cultura, arte e identità condivisa. Il programma della serata prevede un momento di approfondimento storico per esplorare le profonde motivazioni culturali e sociali che hanno dato vita a questo sodalizio. Il momento più suggestivo della manifestazione sarà rappresentato da una rievocazione storica in costume. Attraverso performance e narrazioni, prenderanno vita i personaggi storici che hanno unito i destini di Benevento e Cividale del Friuli, offrendo al pubblico un viaggio immersivo nel tempo.

L'iniziativa, oltre a rafforzare la sinergia tra le due comunità dei Lions Club, si propone come un'importante vetrina per la valorizzazione del patrimonio storico cittadino e per la promozione del turismo culturale legato all'itinerario "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere". La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.

