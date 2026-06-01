Rifiuti: TAR Campania conferma legittimità delle scelte dell’EDA Benevento La sentenza rappresenta un passaggio rilevante nel processo di riorganizzazione del sistema rifiuti

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha confermato la piena legittimità delle decisioni adottate dall’Ente d’Ambito (EDA) di Benevento in materia di organizzazione e gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Con la sentenza n. 3394/2026, il TAR ha infatti respinto in via definitiva i ricorsi presentati da alcuni operatori economici del settore e da titolari di impianti di trattamento operanti nella provincia sannita.

I ricorsi, contraddistinti dai numeri 87/2024 e 95/2024, erano stati promossi per ottenere l’annullamento della deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 27 del 6 novembre 2023, con la quale l’EDA Benevento aveva individuato la forma di gestione dei servizi e delle dotazioni essenziali previste dalla normativa regionale, in particolare dalla Legge Regionale Campania n. 14/2016.

Nella sentenza, il TAR ha evidenziato una preliminare inammissibilità dei ricorsi per difetto di interesse, rilevando come l’atto impugnato non determini alcun danno concreto alle aziende ricorrenti né comporti una loro automatica esclusione dal mercato di riferimento. Una valutazione che ha portato i giudici amministrativi a rigettare integralmente le contestazioni avanzate.

La pronuncia assume un rilievo significativo per l’Ente d’Ambito, poiché conferma la correttezza sia formale che sostanziale delle scelte adottate nell’ambito della pianificazione e dell’organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti. Secondo l’EDA Benevento, la decisione del TAR contribuisce inoltre a fare chiarezza su una serie di contestazioni e interpretazioni ritenute infondate che, negli ultimi mesi, erano tornate al centro del dibattito pubblico.

Soddisfazione è stata espressa dai vertici dell’Ente, che considerano la sentenza un importante riconoscimento della validità del percorso amministrativo intrapreso e della conformità delle procedure adottate al quadro normativo vigente.

L’EDA Benevento ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni sarà convocata una conferenza stampa dedicata alla presentazione del Piano industriale dei servizi di igiene urbana recentemente approvato. Nel corso dell’incontro saranno illustrati anche i prossimi passaggi operativi relativi alle procedure di affidamento dei servizi all’interno dei SAD (Sub Ambiti Distrettuali) che compongono l’ATO provinciale.

La sentenza rappresenta dunque un passaggio rilevante nel processo di riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti nel territorio beneventano, rafforzando il percorso delineato dall’Ente e aprendo la strada alle successive fasi attuative previste dal piano industriale.