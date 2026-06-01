Raphael Gualazzi incanta Benevento Per il tredicesimo appuntamento del cartellone dell’Accademia di Santa Sofia

Tredicesimo appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale e in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Ieri sera, presso il Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele” di Benevento, si è esibito Raphael Gualazzi, pianoforte e voce, assieme all’orchestra jazz del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento. Il coordinatore del progetto (concerto e masterclass) è stato Ferruccio Corsi; oltre a Gualazzi (pianoforte e voce), c’erano Anders Ulrich (contrabbasso), Gianluca Nanni (batteria) e Stefano Nanni (direzione d’orchestra e arrangiamenti). Ieri Gualazzi ha tenuto una masterclass per gli alunni del Conservatorio.

L’artista ha sfoderato un ampio repertorio proponendo ben quindici brani. Ha iniziato con “Jameson’s Lament”, poi “Un mare in luce” e “Love Outside the Window”, supportato dal suo trio. Poi altri cinque brani: “Rainbows”, “All Alone”, “Carioca”, “Seventy Days of Love” e “You Don’t Know What Love Is”. Anche il “Coro delle zingarelle” è stato eseguito col trio; poi “Zuccherino dolce”, “Senza ritegno” e “Buonasera signorina”. In un teatro gremito in ogni ordine di posto, Gualazzi ha concesso ben tre bis: prima un assolo di piano, poi “My Babe” e infine il suo “Follia d’amore”, che lo lanciò a Sanremo Giovani nel 2011. Standing ovation finale.

L’esibizione è stata preceduta dal preludio di Nazzareno Orlando, presidente del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento: “C’è bisogno di arte per non morire di realtà”.

Prossimo appuntamento, il quattordicesimo e ultimo del cartellone, quello di sabato 6 giugno alle ore 20, al Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele”, con Vito Cesaro in “La Zeza”.