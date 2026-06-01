Di Loreto, arbitro delle promozioni: ha diretto la strega, ora la finale playoff Il fischietto ternano ha appena 29 anni, ma lui ha già la promozione in tasca

A Terni sperano ancora in una promozione nell'ambito calcistico. Non delle Fere rossoverdi che combattono una battaglia aspra per non scomparire dai quadri federali, ma da un arbitro ternano che continua a far parlare bene di sé. Si tratta di Marco Di Loreto, terza stagione nella Can C, appena 29 anni. Marco è laureato in Econonia e Commercio e sembra che sia il favorito di Daniele Orsato per farsi strada nel grande calcio.

Per ora si prende l'appellativo di arbitro delle promozioni: è stato lui a dirigere all'Arechi Salernitana-Benevento il giorno della promozione matematica del Benevento in serie B, fu lui a decretare il rigore poi trasformato da Salvemini che regalò la vittoria ai giallorossi e l'aritmetica promozione della strega in cadetteria. Ora che il Benevento si sta giustamente godendo le vacance, il fischietto ternano continua a scendere in campo in partite che valgono una stagione: domani sera sarà lui a dirigere la finale d'andata dei play off di C al Rigamonti tra Union Brescia e Ascoli. Il 29enne fischietto umbro è decisamente in cima alle graduatorie dell'Aia e appare più che probabile che lui in B ci arrivi anche prima della vincitrice dei play off.