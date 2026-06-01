Di Loreto, arbitro delle promozioni: ha diretto la strega, ora la finale playoff

Il fischietto ternano ha appena 29 anni, ma lui ha già la promozione in tasca

di loreto arbitro delle promozioni ha diretto la strega ora la finale playoff
Benevento.  

A Terni sperano ancora in una promozione nell'ambito calcistico. Non delle Fere rossoverdi che combattono una battaglia aspra per non scomparire dai quadri federali, ma da un arbitro ternano che continua a far parlare bene di sé. Si tratta di Marco Di Loreto, terza stagione nella Can C, appena 29 anni. Marco è laureato in Econonia e Commercio e sembra che sia il favorito di Daniele Orsato per farsi strada nel grande calcio.

Per ora si prende l'appellativo di arbitro delle promozioni: è stato lui a dirigere all'Arechi Salernitana-Benevento il giorno della promozione matematica del Benevento in serie B, fu lui a decretare il rigore poi trasformato da Salvemini che regalò la vittoria ai giallorossi e l'aritmetica promozione della strega in cadetteria. Ora che il Benevento si sta giustamente godendo le vacance, il fischietto ternano continua a scendere in campo in partite che valgono una stagione: domani sera sarà lui a dirigere la finale d'andata dei play off di C al Rigamonti tra Union Brescia e Ascoli. Il 29enne fischietto umbro è decisamente in cima alle graduatorie dell'Aia e appare più che probabile che lui in B ci arrivi anche prima della vincitrice dei play off.

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