Ad Apice Festa Tricolore con Donzelli, Cirielli, Gambino. Per lo sport Vigorito Il 5 e il 6 giugno con un focus sulle aree interne

Tutto pronto per la Prima Festa Tricolore, in programma il 5 e 6 giugno presso la Villa Comunale di Apice. Due giornate dedicate al confronto politico, alle aree interne, ai giovani, allo sport, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, esponenti politici nazionali e regionali, amministratori e associazioni.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano gli interventi di Giovanni Donzelli, Responsabile Nazionale Organizzazione di Fratelli d’Italia; del Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli; del Sottosegretario alle Infrastrutture Antonio Iannone, Coordinatore Regionale FdI; del senatore Sergio Rastrelli (FdI); del senatore Domenico Matera, Coordinatore Provinciale Sannita FdI; del deputato Marco Cerreto (FdI); dell’europarlamentare Denis Nesci, membro della Commissione per lo Sviluppo Regionale (REGI); e dell’europarlamentare Alberico Gambino (FdI).

La manifestazione si aprirà venerdì 5 giugno con gli interventi di Filippo Iebba, Coordinatore FdI Apice e componente della Segreteria Politica FdI Benevento, e di Saverio Principe, Vice Coordinatore FdI Apice e componente della Segreteria Politica FdI Benevento, promotori dell’iniziativa, insieme ai circoli provinciali e a Gioventù Nazionale.



Nel pomeriggio, moderata dalla giornalista di Ottopagine Sonia Lantella, l'incontro “Onoriamo lo Sport Sannita”, con la partecipazione di Oreste Vigorito, Presidente del Benevento Calcio; Walter Zullo, Presidente Miwa Energia Cestistica Benevento; Felice Pepe, Presidente USD Apice Calcio 1964; Pellegrino Di Fede, Presidente Benevento Calcio a 5 Serie A; Mario Collarile, Delegato Provincia CONI Benevento; e Simone Puleo, Direttore Settore Giovanile Benevento Calcio. Seguirà la premiazione dei giovani talenti sportivi sanniti.



Alle 18.30 è in programma il focus “Oltre le Aree Interne”, dedicato alle prospettive di sviluppo dei territori del Mezzogiorno e delle aree fragili. Intervengono Giuseppe Fabbricatore, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania (FdI); Luigi Barone, Presidente di Eutalia SPA; Antonella Pepe, Direttivo Nazionale PD; Pasquale Tarricone, Segretario Provinciale Sannita PLD; e Mario Ferraro, Rappresentante Regionale FdI per le Aree Interne. Modera Giovanni Barretta, Presidente del Comitato Tecnico Intergruppo Parlamentare.



A seguire l’incontro con l’europarlamentare Alberico Gambino sul tema “Sviluppo Sud, Aree fragili e Isole minori”, a cura della giornalista Teresa Ferragamo.



La seconda giornata, sabato 6 giugno, si aprirà con il dibattito “80 anni di Fiamma – Dal Movimento Sociale Italiano a Fratelli d’Italia”, con la partecipazione di Rosetta De Stasio, Capogruppo Consiglio Comunale Benevento FdI; Sergio Rastrelli, Senatore della Repubblica Italiana (FdI); Domenico Gramazio, già Senatore della Repubblica Italiana; e Marco Cerreto, Deputato FdI. Modera Ciro Vallone, Responsabile Organizzazione FdI Benevento.

Successivamente sarà presentato il libro “Costruire per Decostruirsi” di Mario Ferraro, già Presidente ANCE Benevento insieme ad Annalisa Clemente, componente della Segreteria Politica FdI Benevento. Modera Michele Piramide, curatore del volume.

Alle 18.00 Carmine Agostinelli, Coordinatore Segreteria Politica FdI Benevento, e Domenico Giordano, Editorialista Politico dialogheranno con Giovanni Donzelli, Responsabile Nazionale Organizzazione FdI.

La chiusura della manifestazione è affidata al senato FdI, Domenico Matera, anche Coordinatore Provinciale Sannita FdI, ad Antonio Iannone, Sottosegretario alle Infrastrutture m e Coordinatore Regionale FdI e a Edmondo Cirielli, Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nel corso delle due giornate saranno presenti anche i giovani di Gioventù Nazionale provenienti da diverse regioni d’Italia. Per tutta la durata della manifestazione saranno allestite, a partire dalle ore 16.00, aree dedicate all’intrattenimento dei bambini, stand gastronomici e momenti musicali aperti al pubblico.

L’intrattenimento musicale della serata del 5 giugno sarà affidato ad Anthony Calicchio, in arte Nathys, beatmaker, musicista e dj originario proprio di Apice, che ha recentemente firmato la sigla ufficiale del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Emigrato” del rapper Welo, portando il talento del Sannio sul palco del Teatro Ariston.

A seguire si esibirà un altro talento sannita e figlio di Apice: Alex Racioppi, classe 2009, che a soli 14 anni ha conquistato il palco di The Voice Kids su Rai 1, arrivando in finale nel team di Clementino.

Il 6 giugno l’intrattenimento musicale sarà affidato a Gianluca Manzieri di Radio Punto Nuovo.