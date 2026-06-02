Via Mustilli riapre al traffico: ripristinato anche il termina bus Conclusi gli interventi sugli alberi pericolanti

Torna percorribile via Mustilli. Con l'ordinanza dirigenziale n. 225 del 2 giugno 2026, il Comune di Benevento ha disposto la riapertura al traffico veicolare e pedonale del tratto compreso tra l'intersezione con via Calandra e la Rotonda delle Scienze, ponendo fine alle limitazioni introdotte nelle scorse settimane per ragioni di sicurezza.

La chiusura era stata decisa con un'ordinanza sindacale emanata il 15 maggio scorso, in seguito alla caduta di un albero di alto fusto all'interno del campo sportivo "Mellusi", provocata dalle avverse condizioni meteorologiche che avevano interessato la città. L'episodio aveva fatto emergere il rischio rappresentato da alcune alberature presenti nell'area, inducendo l'amministrazione comunale ad adottare misure immediate a tutela della pubblica incolumità.

Determinante, per la riapertura della strada, è stato il completamento delle operazioni di messa in sicurezza. Come riportato nell'ordinanza, la Soprintendenza aveva autorizzato l'abbattimento degli alberi considerati pericolanti e successivamente la società ASD Cesare Ventura, che gestisce l'impianto sportivo, ha provveduto agli interventi previsti nel rispetto delle prescrizioni ricevute.

I successivi sopralluoghi tecnici hanno confermato l'avvenuta rimozione delle alberature a rischio. Il dirigente del Settore Ambiente del Comune, ingegner Maurizio Perlingieri, ha quindi comunicato ufficialmente il venir meno delle condizioni di pericolo che avevano reso necessaria la chiusura della strada.

Alla luce delle verifiche effettuate, il Servizio Traffico ha autorizzato non solo la riapertura di via Mustilli, ma anche il ripristino del terminal bus nell'area adiacente al campo sportivo "Mellusi", consentendo così il ritorno alla normale organizzazione del trasporto pubblico e dei collegamenti urbani ed extraurbani.

L'ordinanza dispone inoltre la rimozione della segnaletica temporanea installata durante il periodo di interdizione al traffico, con il conseguente ripristino della normale circolazione veicolare e pedonale.

Resta invece ancora aperta la questione relativa a via Calandra. Nello stesso provvedimento viene infatti specificato che ulteriori aggiornamenti sulla riapertura dell'altra arteria interessata dalle misure di sicurezza saranno comunicati successivamente, una volta completate tutte le verifiche necessarie.

La riapertura di via Mustilli rappresenta una notizia attesa da residenti, studenti e pendolari, considerato il ruolo strategico della strada nel collegamento con l'area del Polo scientifico e con numerosi servizi cittadini.