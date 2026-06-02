Premio Strega: slitta alle 19 per il meteo Domani al Teatro Romano

L’organizzazione di Fondazione Benevento Città Spettacolo informa che è stato posticipato alle ore 19:00 di domani, 3 giugno, l’inizio dell’evento “Presentazione dei 12 candidati e proclamazione dei Finalisti al Premio Strega 2026”, in programma presso il Teatro Romano di Benevento.

La decisione è stata assunta in ragione delle previste avverse condizioni meteo, al fine di garantire lo svolgimento dell’evento nelle migliori condizioni di sicurezza e partecipazione.

L’organizzazione si riserva, tuttavia, la possibilità di apportare ulteriori variazioni all’orario, qualora l’evoluzione delle condizioni meteo lo rendesse necessario.