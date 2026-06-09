Benevento, inaugurato il primo intervento PNRR sull’edilizia scolastica Taglio del nastro al Guacci, nella sede di via Compagna

È stato consegnato questa mattina a Benevento il primo intervento di edilizia scolastica finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e realizzato dalla Provincia di Benevento. Si tratta della ristrutturazione dell’Istituto Superiore di via Francesco Compagna, che attualmente ospita circa 230 studenti dell’Istituto “Guacci”, la cui sede centrale di via Calandra è interessata da un importante programma di riqualificazione.

L’opera, dal valore complessivo di 1,5 milioni di euro, ha riguardato interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la sostenibilità e il comfort degli ambienti scolastici.

Taglio del nastro con le autorità

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato il Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella, il Presidente della Provincia Nino Lombardi, il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, la dirigente scolastica Giustina Mazza e i consiglieri provinciali Giovanni Zanone e Alfonso Ciervo.

Il progetto è stato sviluppato dal Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Benevento, diretto da Giancarlo Corsano, con Michele Orsillo responsabile del procedimento. I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Thermo House di Cervinara.

La soddisfazione della dirigente scolastica Giustina Mazza

L’evento si è svolto nell’Aula Magna dell’istituto, alla presenza di docenti e studenti. La cerimonia è stata aperta da un’esibizione degli allievi del Liceo Musicale “Guacci”, che hanno proposto alcuni brani di musica classica.

Nel suo intervento, la dirigente scolastica Giustina Mazza ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando la Provincia di Benevento, gli uffici tecnici e l’impresa esecutrice per la qualità del lavoro svolto. Un riconoscimento importante anche alla comunità scolastica che continua a operare mentre sono in corso i lavori presso la sede principale del “Guacci”.

Lombardi: “Primo cantiere PNRR concluso, presto altri interventi”

Il Presidente della Provincia Nino Lombardi ha definito la consegna dell’Istituto Rampone un traguardo significativo, evidenziando come si tratti del primo intervento di edilizia scolastica PNRR completato dall’Ente.

Lombardi ha ringraziato gli uffici provinciali, l’azienda esecutrice e l’intera comunità scolastica – studenti, famiglie e docenti – per la collaborazione dimostrata durante tutte le fasi del cantiere. Ha inoltre sottolineato il valore della collaborazione istituzionale tra Provincia e Comune di Benevento, che ha consentito di coordinare tempi e interventi su più opere pubbliche presenti nel capoluogo.

Il Prefetto Moscarella: “La scuola è fondamentale per la crescita della comunità”

Nel corso della manifestazione è intervenuta anche il Prefetto Raffaela Moscarella, presidente della Cabina di Regia provinciale del PNRR. Moscarella ha evidenziato come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenti una sfida strategica per tutte le istituzioni coinvolte nella gestione degli investimenti pubblici, soprattutto nel settore dell’edilizia scolastica. Secondo il Prefetto, la scuola continua a rappresentare uno dei principali motori di sviluppo sociale e culturale per il territorio.

Mastella: “Necessario un coordinamento tra Comune e Provincia”

Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha ricordato il proprio legame personale con l’Istituto “Guacci”, dove in passato ha insegnato Filosofia, sottolineando l’importanza degli investimenti in corso sulle scuole della città. Mastella ha spiegato come la presenza di numerosi istituti superiori nel capoluogo abbia reso indispensabile un costante coordinamento tra Comune e Provincia per garantire una gestione efficace dei cantieri e limitare i disagi per studenti e famiglie.

Il primo cittadino ha inoltre lanciato un appello al Ministero dell’Istruzione e alla Regione Campania affinché valutino con attenzione le scadenze previste dai programmi PNRR, considerando le difficoltà generate dall’aumento dei costi dovuto ai processi inflattivi e alle conseguenze economiche dei conflitti internazionali.

PNRR e scuole: Benevento accelera sulla riqualificazione degli edifici scolastici

La consegna dell’Istituto Rampone rappresenta un passo importante nel programma di riqualificazione delle scuole superiori della provincia di Benevento. L’intervento conferma l’impegno delle istituzioni locali nell’utilizzo delle risorse del PNRR per modernizzare il patrimonio scolastico, migliorare l’efficienza energetica degli edifici e garantire ambienti sempre più sicuri e funzionali per studenti e personale scolastico.