Sosta: al via installazione nuovi parcometri ma per ora parcheggi gratuiti Operazioni di cambio per il sistema di sosta a Benevento

Le Bemobi (Benevento Mobilità) ha comunicato al Comune che, nella giornata odierna, sono state avviate le operazioni di installazione dei nuovi parcometri sul territorio comunale.

A renderlo noto è l’assessore alla Mobilità e Parcheggi Attilio Cappa che spiega: “Per l'intera durata delle attività propedeutiche all'avvio del servizio di sosta a pagamento su strada, la sosta medesima rimarrà gratuita per l'utenza. Sarà poi cura della Bemobi promuovere un'adeguata campagna informativa rivolta alla cittadinanza prima dell'effettiva entrata in vigore del servizio tariffato”.

Inoltre, sono iniziate anche le lavorazioni per l’installazione del sistema di controllo degli accessi al parcheggio di via del Pomerio.

“Nei prossimi giorni – spiega ancora l’assessore Cappa - si procederà anche con le opere di montaggio della cassa automatica. Sino al definitivo completamento di tali attività, l’accesso alla struttura rimarrà gratuito per gli utenti”.

A tal proposito si specifica, infine, che tutti gli abbonamenti già erogati dalla precedente gestione si intendono prorogati fino al 30 giugno 2026.