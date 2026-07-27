Cataudo a Mastella: "A Ceppaloni non ci si candida per sfizio" "I ceppalonesi meritano rispetto”

“Per quanto riguarda le elezioni comunali di Ceppaloni, che si terranno tra due anni, affronto questo appuntamento con la massima serenità, nella consapevolezza che saranno, come sempre, i miei concittadini a decidere. Sono gli stessi cittadini che, nel corso degli anni, hanno già più volte mandato a casa Clemente Mastella. Se davvero intenderà candidarsi, mi risparmierà persino la necessità di mettere in campo una seconda lista, che potrebbe non esserci”.

Così Claudio Cataudo, sindaco di Ceppaloni risponde alle dichiarazioni rilasciate stamattina da Mastella.

“Caro sindaco pro tempore di Benevento, una candidatura non è uno sfizio personale né un esercizio di vanità politica.- continua Cataudo - È un’assunzione di responsabilità nei confronti di una comunità, della sua storia e del suo futuro. Pensare di candidarsi a Ceppaloni come se fosse un semplice capriccio rappresenta un’offesa nei confronti dei ceppalonesi, che meritano rispetto e serietà, non di essere considerati una pedina nelle dinamiche della politica”. Cataudo afferma poi che “Proprio perché le elezioni sono ancora tra due anni, mi sento di rivolgere a Clemente Mastella un sincero augurio di buona salute, anche alla luce delle dichiarazioni che lui stesso ha rilasciato nella Basilica della Madonna delle Grazie in merito al proprio stato di salute. Gli auguro di affrontare con serenità il tempo che ci separa dal voto”. Conclude il primo cittadino di Ceppaloni: “Per quanto mi riguarda, continuerò a lavorare esclusivamente per Ceppaloni, lasciando che siano i cittadini, e solo loro, a esprimere il proprio giudizio quando arriverà il momento delle urne”.