Mastella e Lombardi: "Dal Pd che ha votato a destra non accettiamo auguri" Il sindaco e il presidente della provincia: con questo pd non vogliamo più avere nulla a che fare

Non si placa la polemica esplosa dopo la rielezione di Nino Lombardi alla presidenza della Provincia di Benevento. Dopo la conferenza post voto di questa mattina, nel corso della quale Clemente Mastella ha accusato i consiglieri comunali del Partito Democratico di Benevento di aver sostenuto il candidato del centrodestra, Cataudo, è seguito anche uno scambio a distanza con la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, destinataria di una lettera dello stesso Mastella.

Da quel momento si è aperta una lunga serie di botta e risposta tra NdC e Partito Democratico. Mentre il Pd cittadino sembra ignorare le accuse senza entrare nel merito delle contestazioni avanzate dal leader di Noi di Centro, dal fronte mastelliano continuano ad arrivare affondi contro i democratici beneventani, accusati di aver tradito l'alleanza di centrosinistra pur di ostacolare NdC.

Gli auguri del Pd di Benevento a Lombardi

Nelle ultime ore i consiglieri comunali del Partito Democratico di Benevento e la segretaria cittadina hanno diffuso una nota di auguri rivolta al presidente rieletto della Provincia.

"Rivolgiamo al Presidente Nino Lombardi i nostri auguri di buon lavoro per il proseguimento del suo mandato alla guida della Provincia di Benevento.

La rappresentanza del nostro partito in Consiglio Provinciale lavorerà nell'esclusivo interesse dei cittadini sanniti, con l'augurio di un confronto costruttivo sempre orientato al bene comune. Il Partito Democratico si farà portavoce delle istanze del territorio sannita, perseguendo i programmi e i valori del centrosinistra".

NdC: con questa parte del Pd di Benevento non vogliamo avere più nulla a che fare

La replica non si è fatta attendere ed è arrivata con una nota congiunta firmata dal segretario nazionale di NdC Clemente Mastella e dal presidente della Provincia Nino Lombardi.

'Leggiamo una nota del segretario regionale del Pd Piero De Luca che si complimenta per la nostra vittoria. Da parte sua li accettiamo. Incredibilmente lo fa anche a nome della segretaria sannita che essendo pienamente capace di intendere e di volere non avrebbe, peraltro, bisogno di ventriloqui. Stavolta neanche il rituale può incidere: questi complimenti da parte di chi ha tentato di fregarci, stipulando un'alleanza organica con la destra, non li accettiamo. Il segretario De Luca è stato canzonato, preso in giro da questo Pd di Benevento che ha votato per la destra, tradendo l'alleanza progressista e tutte le regole di buon senso. Nessun complimento di maniera, da parte dei consiglieri della città e di alcuni della provincia - non tutti, perché altri hanno generosamente rifiutato di sottostare al diktat - c'è stato un obbrobrio, un comportamento politicamente insano. I nostri interlocutori possono essere a Napoli e a Roma, ma con questa parte del Pd di Benevento non vogliamo avere più nulla a che fare. Chi ha votato a destra, con un comportamento politico gravissimo, se ne assuma le responsabilità politica ed eviti inutili barocchismi, come si dice a Napoli 'ca nisciun è fesso'. Questa parte del Pd beneventano ha tentato di gabbarci, come accade da dieci anni vanamente. E pur di venirci addosso sono stati capaci di virare a destra, contravvenendo anche alle indicazioni del segretario regionale. Ringraziamo invece Alleanza Verdi Sinistra e Partito socialista italiano che - in una logica di non condivisione amministrativa - hanno scelto la linea politica accettabilissima dell'astensione. Altri hanno scelto l'odio politico senza costrutto e come sempre raccolgono un pugno di mosche: hanno avuto un comportamento politicamente folle che nell'anno delle Politiche alimenta divisioni interne al centrosinistra e può avere conseguenze devastanti per la coalizione e lo stesso Pd: auspichiamo che qualcuno intervenga per fermare le follie di questa parte del Pd di Benevento, mentre ringraziamo i molti, tra i Dem, che si sono sottratti a queste scelte assurde: sono loro ad essere dalla parte giusta' ".

A stretto giro è intervenuto anche il coordinatore del circolo cittadino di Noi di Centro, Cosimo Lepore, che ha rincarato la dose.

'I consiglieri comunali di Benevento e il circolo cittadino sbagliano indirizzo. Il rituale dei complimenti, come hanno chiarito il nostro leader Mastella e il presidente Lombardi, è inaccettabile se i consiglieri del Pd di Benevento hanno preferito votare la destra, pur di fregare NdC, compiendo un atto folle dal punto di visto politico. Per questo in questo caso gli auguri arrivano al recapito sbagliato'."