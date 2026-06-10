Corpus Domini, il programma della Parrocchia di San Modesto per la solennità Gli orari delle Messe e del programma religioso della festività che si celebra al Rione Libertà

La comunità parrocchiale di San Modesto si prepara a vivere con intensa partecipazione la solennità del Corpus Domini, attraverso un ricco programma di celebrazioni liturgiche e momenti di adorazione eucaristica che accompagneranno i fedeli da giovedì 11 a domenica 14 giugno.

Il Triduo si aprirà giovedì 11 giugno alle ore 18.30 con la Santa Messa presieduta da Mons. Pietro Florio, cui seguirà alle ore 21.00 l’Adorazione Eucaristica sotto le stelle, in un clima di raccoglimento e preghiera.

Venerdì 12 giugno, alle ore 18.30, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da Mons. Franco Iampietro; al termine avrà luogo l’Esposizione e l’Adorazione Eucaristica, che si protrarrà fino alle ore 24.00.

Sabato 13 giugno, ancora alle ore 18.30, sarà don Teodoro Rapuano a presiedere la Santa Messa, seguita anche in questo caso dall’Esposizione e dall’Adorazione Eucaristica fino a mezzanotte.

Momento culminante sarà domenica 14 giugno, giorno della solennità, che si aprirà con la Santa Messa delle ore 8.30. Seguirà, alle ore 11.30, la celebrazione presieduta da don Mimmo Parlavecchia, mentre alle ore 18.30 la Santa Messa sarà presieduta da don Biagio Corleone. Al termine della celebrazione serale si svolgerà la solenne processione eucaristica per le vie del Rione Libertà: per ragioni storiche e di tradizione, infatti, la chiesa di San Modesto è l’unica parrocchia della città di Benevento ad avere il privilegio di festeggiare il Corpus Domini che, come di consueto, avviene la domenica successiva alla processione del Corpus Domini cittadina. La processione sarà segno visibile di fede e di testimonianza cristiana nel cuore del quartiere.

A fare da cornice a questo significativo momento ci saranno i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione e i piccoli “angioletti” del catechismo. Al termine è prevista la Solenne benedizione eucaristica. Anche nella giornata conclusiva, l’Esposizione e l’Adorazione Eucaristica proseguiranno fino alle ore 24.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di preghiera, riflessione e comunione per l’intera comunità ecclesiale, chiamata a riscoprire la centralità dell’Eucaristia nella vita della Chiesa e nella testimonianza quotidiana della fede. Accanto al programma religioso, la manifestazione sarà arricchita da un articolato calendario civile che contribuirà a rendere ancora più viva e partecipata la festa nel Rione Libertà. Venerdì 12 giugno, alle ore 21.30 in Piazza San Modesto, è in programma lo spettacolo musicale con Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band. Sabato 13 giugno, sempre alle ore 21.30 nella stessa piazza, farà tappa il Radio Company Summer Tour 2026; nel corso della serata è previsto anche un momento giallorosso dedicato alle vittorie del Benevento Calcio e del Benevento 5. Domenica 14 giugno, alle ore 9.30 in Piazza San Modesto, si terrà l’esibizione della scuola di danza Enjoy Sport. Tra le novità dell’edizione di quest’anno, lungo la Spina Verde sarà presente il mercatino con gli stand di Campagna Amica curati da Coldiretti. Alle ore 17.30, per le strade del Rione, si terrà il concerto bandistico con la Banda musicale Città di Pannarano. In serata, alle ore 21.30 in Piazza San Modesto, spazio alla musica con Emiliana Cantone & Mr. Hyde in concerto, mentre a mezzanotte il cielo si illuminerà con lo spettacolo di fuochi pirotecnici.

Nel corso delle tre serate saranno inoltre presenti luna park, stand gastronomici, bancarelle e luminarie, contribuendo a creare un clima di festa, di aggregazione e di partecipazione popolare. La comunità di San Modesto, con il parroco don Leonardo Lepore, il viceparroco don Amedeo Varricchio, il Comitato festa e i gruppi parrocchiali, si sta preparando con cura a vivere queste giornate di grazia dedicate alla solennità del Corpus Domini.

L aparrocchia invita cittadini e fedeli a prendere parte ai diversi momenti del programma, vivendo con devozione e spirito di comunità una ricorrenza che unisce fede, tradizione e socialità.