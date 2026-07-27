Borghini saluta il Benevento: "Mi avete fatto sentire a casa, grazie di tutto" Il difensore approda al Guidonia. Sui social: "Ho dato tutto per i colori giallorossi"

Borghini saluta il Benevento. Il difensore vestirà la maglia del Guidonia, a distanza di un anno dall'accordo che lo aveva portato nel Sannio. L'operazione tra le due società è chiusa già da diversi giorni, ben prima della partenza per il ritiro di Cascia. Mancava solo l'annuncio ufficiale che arriverà a breve, considerato che Borghini è già diretto verso la nuova destinazione.

Il saluto di Borghini: "Grazie di tutto Benevento"

Per il difensore si è chiusa una importante esperienza, culminata con la promozione in Serie B conquistata la scorsa stagione. Attraverso i social, Borghini ha salutato così la piazza sannita e il Benevento Calcio: "Si conclude oggi la mia avventura con questa maglia. E' stato un anno intenso e colmo di forti emozioni. Avete fatto sentire a casa me e mia moglie fin dal primo giorno e di questo ve ne sarò per sempre grato. Abbiamo conosciuto persone e posti che resteranno per sempre nel nostro cuore. Vado via in punta di piedi ma a testa alta, con la consapevolezza di aver dato tutto per questi colori, sia a livello umano che professionale. Grato di aver fatto questa esperienza. Grazie di tutto Benevento“.