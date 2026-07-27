Possibile asse di mercato tra Benevento e Salernitana: ecco la situazione Nei giorni scorsi Faggiano ha fatto visita al club giallorosso in ritiro a Cascia

Ufficialmente si è trattato soltanto di una visita di cortesia. Ma l'incontro avvenuto nel ritiro del Benevento tra il direttore sportivo Daniele Faggiano e la dirigenza giallorossa, potrebbe aprire a soluzioni di mercato. La Salernitana ha necessità di rimpinguare la rosa, la Strega deve piazzare quei calciatori che, dopo il ritorno in serie B, non rientrano nei piani tecnici. Interessi che potrebbero convergere, dando un senso all'incontro avvenuto pochi giorni fa a Cascia, dove le due squadre campane stanno svolgendo il ritiro pre-campionato.

Le idee di mercato sull'asse Benevento-Salerno

Faggiano, dopo aver salutato il patron Oreste Vigorito, ne ha approfittato per prendere informazioni sullo stato della rosa giallorossa. Per la difesa la Salernitana potrebbe fare un pensiero ad Angelo Viscardi, difensore classe 2004 che ha disputato lo scorso campionato alla Casertana. Il calciatore può giocare sia da braccetto nella difesa a tre che da esterno. Nelle scorse settimane Foggia ed Audace Cerignola si erano fatte sotto con insistenza ma la volontà del giovane di non allontanarsi dalla Campania potrebbe aprire spiragli.

Per il centrocampo, invece, potrebbe tornare d'attualità la pista che porta a Dino Mehic, mediano bosniaco che nello scorso torneo ha collezionato 15 presenze con la Strega.

Nulla da fare, invece, per Angelo Talia: il centrocampista è ritenuto incedibile dal Benevento che non si priverà del calciatore cresciuto nel vivaio giallorosso. Stessa sorte potrebbe toccare anche a Jacopo Manconi: l'attaccante era finito sul mercato ma l'impegno e la determinazione mostrate in questa prima fase di pre-campionato stanno spingendo Floro Flores a fare attente valutazioni che, alla fine, potrebbero portare anche alla riconferma del calciatore.