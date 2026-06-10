Scuole e lavori. Riconsegnato alla comunità l'Istituto Livatino di Circello Soddisfatto il presidente della Provincia: entro luglio opere finite per gli 11 interventi in atto

Questa mattina è stato inaugurato e riconsegnato alla comunità scolastica il ristrutturato edificio dell’Istituto di Istruzione Superiore “Rosario Livatino” di Circello.

La cerimonia inaugurale si è svolta nel Comune dell’Alto Tammaro alla presenza di Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, del Sindaco e del Vice Sindaco Gianclaudio Golia e Gabriele Iarusso, del Consigliere regionale Pellegrino Mastella, del Consigliere Provinciale e Sindaco di Castelpagano Giuseppe Bozzuto, di alcuni Sindaci dei Comuni vicini, del Dirigente scolastico del “Livatino” Nazzareno Miele, di Rosa Tancredi, Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Don Diana”, a sua volta in ristrutturazione e le cui Classi sono ospitate proprio presso il “Livatino”.

Con fondi stanziati dalla Regione Campania per 1.460 milioni di euro, i lavori al “Livatino”, su progetto del Settore Edilizia Scolastica della Provincia, sono stati eseguiti dalla RM Costruzioni s.r.l. di Castelvenere e sono consistiti nell’efficientamento energetico, nell’adeguamento e miglioramento sismico, nella messa in sicurezza e nell’adeguamento impiantistico della struttura di Via Pincere. I lavori sono stati programmati e coordinati con i Dirigenti scolastici, e con la grande disponibilità degli stessi docenti e allievi, in modo tale da non intralciare le attività scolastiche del “Livatino” ed, inoltre, grazie ad una cooperazione tra Provincia e Comune di Circello, in modo da ospitare i bambini dell’Istituto Comprensivo “Don Diana”.

Nei discorsi delle Autorità, introdotti dal Vice Sindaco Iarusso, la dirigente Tancredi ha voluto dare atto a Provincia e Comune di grande sensibilità per aver consentito, cgrazie ad una buona coordinazione, di ospitare in una bella e rinnovata struttura, le Classi del “Don Diana”.

Il Dirigente Miele del “Livatino”, prendendo la parola, ha quindi sottolineato come la rinnovata struttura supporta al meglio il lavoro e l’impegno dei docenti e degli allievi che seguono con profitto e con grande impegno i propri compiti e doveri.

Il Sindaco Golia ha definito il progetto ricostruttivo del “Livatino” come una bella sfida vinta del piccolo borgo autentico di Circello che hanno straordinarie potenzialità in tanti campi che possono e debbono essere valorizzati e conosciuti.

Ha preso quindi la parola il Consigliere provinciale Bozzuto che ha ricordato come la Provincia di Benevento stia realizzando un grande programma di progetti e di lavori finalizzati alla ripresa e rinascita delle aree interne.

Il Consigliere regionale Mastella ha quindi illustrato il rinnovato impegno della Regione Campania a favore delle aree interne che possono contare su una grande attenzione e una intensa partecipazione per la risoluzione delle criticità di un territorio che merita di essere valorizzato.

Ha chiuso gli interventi il Presidente della Provincia Lombardi che ha sottolineato il rilievo strategico degli interventi avviati dalla Provincia nel settore dell’edilizia scolastica finalizzato alla titela e alla valorizzazione della identità locale. Gli undici interventi programmati per gli edifici scolastici con un investimento complessivo di oltre 50 milioni di Euro, ha precisato Lombardi, saranno tutti riconsegnati alla comuità scolastica entro il prossimo mese di luglio, nonostante le criticità insorte in questi mesi per le fiammate inflattive innescate dalle cirsi internazionali. Il Presidente ha voluto quindi ringraziare gli Uffici della Provincia e le Imprese che hanno lavorato per questi programmi mostrando grande sensibilità e senso di responsabilità. Infine, Lombardi ha augurato il buon lavoro ai docenti del “Livatino” del “Don Diana” e a tutti gli allievi.