Sei mesi di controlli, oltre 6.000 multe: il bilancio della Municipale Numeri che testimoniano un'intensa attività di vigilanza

La Polizia Municipale di Benevento, traccia un bilancio parziale dell'attività di controllo sulle strade cittadine nei primi sei mesi dell’anno: oltre 6.000 violazioni al Codice della Strada accertate e 2.100 punti patente decurtati. Numeri che testimoniano un'intensa attività di vigilanza finalizzata a garantire maggiore sicurezza per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.

I controlli hanno interessato l'intero territorio comunale, con particolare attenzione alle principali arterie di traffico, alle aree sensibili, ai pressi delle scuole e ai luoghi maggiormente interessati da criticità della circolazione. L'obiettivo è stato quello di contrastare i comportamenti più pericolosi alla guida, come l'eccesso di velocità, l'uso del cellulare, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, le soste irregolari e le altre violazioni che mettono a rischio l'incolumità degli utenti della strada.

Le oltre 6.000 sanzioni elevate e i 2.100 punti patente decurtati rappresentano il risultato di un'attività quotidiana svolta dagli agenti con professionalità e presenza costante sul territorio.

Dietro ogni controllo c'è sempre un obiettivo preciso: prevenire gli incidenti e promuovere una cultura del rispetto delle regole. Ogni comportamento corretto infatti può fare la differenza e contribuire a salvare una vita.

Dall’inizio dell’anno sono stati inoltre rilevati 150 sinistri stradali di cui più di un terzo con lesioni a persone con un trend stabile rispetto all’anno 2025.

Il Comando di Polizia Municipale rinnova quindi l'invito a tutti gli utenti della strada a mantenere comportamenti responsabili, ricordando che il rispetto del Codice della Strada rappresenta il primo strumento di prevenzione e tutela della collettività.