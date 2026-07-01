Primavera, in Coppa Italia sarà Cremonese-Benevento: i dettagli Definito l'esordio dei giallorossi nella manifestazione tricolore

Definito il tabellone Primavera da parte della Lega A, organizzatrice della manifestazione. Il Benevento partirà dai trentaduesimi di finale, dove affronterà la Cremonese. Resa nota anche la data, con il match che si giocherà il prossimo 28 ottobre, con la vincente che approderà ai sedicesimi di finale. La formazione giallorossa è ai nastri di partenza della nuova stagione che giocherà nel campionato Primavera 2. Presto il sodalizio sannita si esprimerà anche sul nome del tecnico, considerato che il contratto di De Angelis è scaduto. Il Benevento ha chiuso la scorsa stagione a metà classifica, con il cambio in panchina avvenuto a ottobre, quando ci fu la promozione in prima squadra di Floro Flores e il successivo ingaggio di De Angelis che ha vissuto mesi intensi sulla panchina della Primavera sannita. Si prevede anche una rosa rinnovata, formata da un giusto mix tra gli elementi dello scorso anno, qualche nuovo elemento e altri che arriveranno dalla formazione under 17.