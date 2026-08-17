Infermeria Benevento: Verdi farà una Rm, Schimmenti si riaggrega L'ex Napoli e Bologna era uscito qualche minuto prima della fine a Firenze per un'infiammazione

L'impressione è che non si tratti di nulla di particolarmente serio, ma i sanitari vogliono vederci chiaro e non hanno intenzione di lasciare nulla al caso. L'inconveniente di cui soffre Simone Verdi sarà oggetto domani di un esame strumentale. L'ex Napoli e Bologna si sottoporrà a risonanza magnetica per stare più tranquilli e circoscrivere il problema fisico ad una semplice infiammazione alla pianta del piede. E' quello il problema ci cui si è subito parlato, ma come è giusto che sia i sanitari del Benevento vogliono andarci cauti e avere la certezza che si tratti solo di ciò che s'è detto.

Buone notizie invece arrivano da Emanuele Schimmenti. L'ex Potenza aveva sofferto per un problema al tendine cosiddetto “zampa d'oca”, che è completamente guarito. Tanto che alla ripresa degli allenamenti l'esterno si è già riaggregato al gruppo, cosa che fa credere che possa essere utilizzabile domenica contro il Modena.