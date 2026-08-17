Non può avvicinarla: va a casa sua le fa telefonate minacciose: 49enne arrestato Colle Sannita. Maltrattamenti a ex convivente, l'uomo è ora ai domiciliari

E' stato arrestato perchè avrebbe violato il divieto di avvicinamento all'ex convivente, con braccialetto elettronico, al quale era sottoposto da settembre 2025. E per questo che i carabinieri della Stazione di Colle Sannita hanno sottoposto ai domiciliari un 49enne indagato per maltrattamenti aggravati. L'aggravamento della misura è scattato perchè avrebbe continuato a mantenere condotte ritenute intimidatorie sia attraverso alcune telefonate, sia recandosi a casa della donna.

Difeso dagli avvocati Massimo Cosenza e Massimiliano Cornacchione, l'uomo era finito al centro di una indagine avviata un anno fa, quando la compagna aveva chiesto l'intervento dei militari, che l'avevano trasferita, con la figlioletta, in una struttura protetta. Da qui l'allontanamento dall'abitazione familiare ed il divieto adottato, su richiesta della Procura, dal gip Salvatore Perrotta nei confronti dell'allora 48enne. Nel mirino i comportamenti che avrebbe assunto in stato di alterazione dovuto all'alcol. Avrebbe pesantemente offeso e minacciato l convivente anche alludendo al terribile omicidio della persona di Pannarano decapitata (“Ti faccio fare la fine di quello di Pannarano...”), l'avrebbe percossa a colpi di pugni e di padellate sulla testa. Gesti e parole ai quali avrebbe fatto seguire una sorta di 'pentimento' e la promessa, evidentemente non rispettata, di non bere più.