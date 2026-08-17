Benevento-Modena, dalle 15 parte la prevendita Sarà possibile acquistare i biglietti della gara fino alle 21,45 del 22 agosto

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi 17 agosto 2026 e fino alle ore 21:45 del 22 agosto, saranno disponibili sulla piattaforma ETES.IT e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita di campionato di Serie BKT Benevento-Modena, in programma il giorno 22 agosto p.v. alle ore 21:00.

DI SEGUITO I PREZZI:

Curva Sud 13 euro (ridotto 11)

Curva Nord Family 13 (ridotto 11)

Distinti 18 (ridotto 15)

Tribuna Inferiore 23 (ridotto 20)

Tribuna superiore scoperta 28 (ridotto 25)

Tribuna superiore coperta 33 (ridotto 30)

Tribuna centrale 50

Settore ospiti 13.

* Ai prezzi sopra indicati andranno aggiunte le commissioni previste dal circuito ETES pari a 2,00€

BOTTEGHINI

I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:

Lunedì 17 agosto 2026 - dalle ore 15.00 alle ore 18:00

Martedì 18 agosto 2026 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

Mercoledì 19 agosto 2026 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

Giovedì 20 agosto 2026 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

Venerdì 21 agosto 2026 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

Sabato 22 agosto 2026 - CHIUSO

Gli orari potranno subire variazioni (gli stessi verranno aggiornati in tempo reale).

NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.

INFO ACCESSO STADIO

Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 19:00 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 18:00.