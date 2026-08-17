Benevento, il programma degli allenamenti: mercoledì mattina a porte aperte

Appuntamento alle 18,30 all'Imbriani. Dopo quasi due giorni di riposo la truppa di Floro Flores ricomincia la preparazione, questa volta in vista della prima giornata di campionato. C'è da mettere a punto la squadra che affronterà il Modena, la squadra del giovane Galloppa che viaggia tra elementi giovani e ambizioni mai cancellate.
Da qui a sabato una seduta al giorno all'Imbriani. Oggi nel pomeriggio, poi sempre di mattina, alle 9 in campo. Programma che non cambia da martedì 18 a venerdì 21: giallorossi a sudare e mettere a posto geometrie e idee sull'erba dell'Antistadio a partire dalle 9 del mattino.
Mercoledì 19 è prevista la sedita a porte aperte, alle 9 del mattino.
Venerdì pomeriggio (alle 18), come da tradizione, si partirà alla volta di Venticano, per il ritiro pre-partita. Sabato mattina, anche perchè si giocherà alle 21, è prevista una seduta di rifinitura al mattino.