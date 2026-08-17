Cherubini arriva domani mattina e subito si allena con la squadra Farà velici visite mediche, poi si aggregherà ai suoi nuovi compagni

Ora si può dire senza tema di smentita: Luigi Cherubini è un nuovo giocatore del Benevento. Padella aveva già raggiunto l'accordo due giorni fa con il diesse della Roma D'Amico e domani mattina il ragazzo di Tivoli sarà a Benevento per visite mediche rapide e per aggregarsi subito alla squadra giallorossa. Lo staff tecnico non vuole perdere tempo, ogni giorno trascorso dal trequartista nel gruppo giallorosso servirà a indicargli la strada giusta per l'esordio contro il Modena.

Così come abbiamo ripetuto tante volte il Benevento prende Cherubini in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di promozione della strega in serie A e di fronte a tanti parametri del giocatore, come presenze e reti realizzate.

La novità sostanziale è nel fatto che già domani mattina l'ex capitano della Roma Primavera si aggregherà ai nuovi compagni, senza attendere che arrivi il pomeriggio (nel quale sarebbe stato da solo, visto che il Benevento si allena di mattina). Il ragazzo è già in ottime condizioni per aver partecipato alla preparazione della Roma di Gasperini, compreso la tournèe fatta in Inghilterra. Sabato Cherubini sarà un'arma in più per il Benevento contro il Modena.