"Chiusura terapia subintensiva al San Pio è fatto di estrema gravità" La denuncia del consigliere Errico: attendiamo piana luce sulla situazione dal presidente Fico

SIl consigliere regionale della Campania Fernando Errico, componente della Commissione Sanità, ha presentato un’interrogazione urgente al presidente della Giunta regionale, Roberto Fico, per chiedere di fare piena luce sulla situazione del nuovo reparto di Medicina d’Urgenza e Terapia Subintensiva dell’AORN “San Pio” di Benevento. “Se fosse confermato che, a partire da oggi 1 luglio, la Terapia Subintensiva inaugurata appena lo scorso maggio sia chiusa come tale e trasferita presso la Medicina d’Urgenza, ci troveremmo di fronte a un fatto di estrema gravità. Sarebbe inaccettabile che una struttura presentata come un importante potenziamento dell’offerta sanitaria venisse di fatto ridimensionata dopo appena poche settimane di attività. Per questo è necessario che la Regione e la direzione aziendale chiariscano immediatamente quanto sta accadendo. Destano inoltre forte preoccupazione le segnalazioni secondo cui alcuni pazienti della Medicina d’Urgenza sarebbero ricoverati in stanze di dimensioni ridotte, con due degenti per camera, in spazi che, secondo quanto riferito, non rispetterebbero gli standard previsti. Se tali circostanze fossero confermate, inciderebbero sulla qualità dell’assistenza, sulla sicurezza dei pazienti e sulle condizioni di lavoro degli operatori sanitari. Con l’interrogazione ho chiesto al presidente della Giunta di accertare se la Terapia Subintensiva sia stata effettivamente sospesa o accorpata alla Medicina d’Urgenza, quali siano le ragioni di questa eventuale decisione, quale sia l’attuale organizzazione assistenziale e se siano garantiti tutti i requisiti strutturali, organizzativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I cittadini sanniti hanno diritto a una sanità efficiente, trasparente e all’altezza delle loro esigenze. Non possiamo assistere a inaugurazioni in pompa magna per poi ritrovarci, a distanza di poche settimane, con servizi che rischiano di essere ridimensionati. Su questa vicenda è necessario fare chiarezza subito”.