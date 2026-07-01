NdC: "Unica cosa pseudo è pretesa del Pd di dare patenti politiche" Il vicesegretario NdC Michele Iapozzuto risponde alla nota del Pd: ognuno ha la sua identità

"Nessuno degli esponenti politici che ha partecipato alla riunione politica di Torrecuso è 'pseudo'. Sono persone che con passione lavorano per il territorio. Molte con lunga esperienza nelle istituzioni. Tutte rappresentantive di esperienze e componenti politiche importanti del campo largo nazionale o campano. Hanno deciso di convergere sulla candidatura alla presidenza della Provincia di Nino Lombardi", lo scrive in una nota il vicesegretario NdC Michele Iapozzuto.

"E' incredibile che se i movimenti sono collaterali a una parte, ben nota del PD, meritano tutti gli onori, quasi un seggio all'Onu. In caso contrario sono pseudo. L'unica cosa pseudo è la pretesa di questa parte del Pd di attribuire patenti di legittimità politica. Una facoltà autoattribuita di cui non si sente bisogno. Le uniche patenti di legittimità politica le attribuisce l'elettorato, che sia di primo o secondo grado, con il quale alcuni del PD, continuano a bisticciare", conclude il vicesegretario NdC.