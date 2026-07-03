"Insieme 100 – Confindustria Incontra il territorio"

Quattro appuntamenti ideato per il centenario della confederazione degli industriali del sanniti

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Benevento.  

Confindustria Benevento il prossimo 6 luglio presenterà il progetto "Insieme 100 – Confindustria Incontra il territorio", un importante ciclo di quattro appuntamenti ideato in occasione del centenario della confederazione degli industriali del Sannio per celebrare il valore del fare impresa e l'impatto economico e sociale delle aziende sul territorio.

Durante la presentazione verranno illustrati: il calendario ufficiale degli eventi, i temi chiave degli incontri e le istituzioni coinvolte. Interverranno: Andrea Esposito: Presidente di Confindustria Benevento; Claudio Monteforte: Coordinatore progetto “Insieme 100” e Giuseppe D’Avino: Padrino progetto “Insieme 100”.

Sempre il 6 luglio, alle 17, è in programma l’evento “Credito Amico 7”.

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