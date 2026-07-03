Benevento, Siatounis arriva con grande entusiasmo: "Voglio conquistarvi" Le parole del nuovo centrocampista giallorosso subito dopo la firma

Siatuonis non vede l'ora di scendere in campo con la maglia giallorossa. Il nuovo centrocampista del Benevento ha firmato questa mattina il contratto che lo legherà al club sannita per le prossime tre stagioni. Subito dopo l'ufficialità, l'ormai ex Potenza ha dichiarato tutto il proprio entusiasmo: "Sono molto contento di essere arrivato in una società così importante. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura: sono davvero carichissimo. Fin dai primi giorni di giugno, quando ho ricevuto la chiamata dei direttori, ho capito subito quanto fosse importante questa opportunità. Sono orgoglioso di poter indossare questa maglia e di entrare a far parte di un club che rappresenta una realtà importante del calcio italiano. Da parte mia posso promettere una cosa: darò sempre tutto per questi colori".

"Io e Schimmenti siamo entusiasmi. E su Caldirola..."

Siatounis ha proseguito nel ricordare le sfide passate con la Strega: "Ho affrontato il Benevento due volte nella scorsa stagione e ho potuto constatare il valore della squadra. So quanto siano importanti anche i tifosi: spero che qualcuno già mi conosca, ma lavorerò ogni giorno per farmi apprezzare da tutti, dentro e fuori dal campo. Schimmenti? Ci siamo sentiti diverse volte negli ultimi giorni. C’è grande entusiasmo da parte di entrambi e abbiamo costruito un ottimo rapporto già nella passata stagione. Siamo pronti a dare il massimo per questa maglia". In attesa del rinnovo di contratto, Siatounis è pronto ad abbracciare Caldirola: "Lo conosco da tempo, è un giocatore che ha scritto pagine importanti della storia di questo club. Sarà bello condividere lo spogliatoio con lui".

"L'anno scorso ho capito la forza di questa società..."

Siatounis è pronto a giocarsi le proprie chance nel torneo cadetto: "Per me è anche l’occasione di confrontarmi con la Serie B, un campionato difficile, molto competitivo e tra i più impegnativi in assoluto, ma anche uno dei più affascinanti da giocare e da seguire. Sono davvero felice di farne parte. Arrivo in una squadra che lo scorso anno mi fece un’ottima impressione: sono giocatori forti e ben strutturati. Darò il massimo per integrarmi al meglio e contribuire agli obiettivi della squadra. Il Benevento è una piazza di grande prestigio. Già lo scorso anno, quando siamo venuti qui con il Potenza, ci siamo resi conto della forza di questa società, del calore dei tifosi e della bellezza dello stadio. Adesso non vedo l’ora di entrarci da giocatore del Benevento, lottare insieme ai miei compagni e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi". Un messaggio finale, il centrocampista greco l'ha dedicato ai tifosi: "Vi aspetto tutti allo stadio. È un piacere essere qui, sono davvero felice e farò di tutto per conquistare il vostro affetto con il lavoro, l’impegno e le prestazioni sul campo. Forza Benevento!".