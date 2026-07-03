Residenza universitaria "Il Molino", Errico: convenzione Adisurc è passo avanti Ora si acceleri per aprire la struttura dal 1° ottobre”

“La risposta ricevuta dall’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania rappresenta un importante passo in avanti verso l’attivazione della residenza universitaria ‘Il Molino’ di Benevento. Si tratta di una notizia positiva per il Conservatorio ‘Nicola Sala’, per gli studenti e per l’intero sistema della formazione universitaria e dell’alta formazione musicale del nostro territorio.”

Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, dopo aver ricevuto il riscontro ufficiale alla richiesta di aggiornamenti trasmessa nei giorni scorsi all’Adisurc sul convenzionamento della residenza universitaria realizzata dal Conservatorio grazie ai finanziamenti previsti dal Decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.

“Dalla documentazione emerge con chiarezza - sottolinea Errico - che il Consiglio di amministrazione dell’Adisurc, nella seduta del 29 giugno scorso, ha espresso indirizzo favorevole alla definizione della convenzione per i posti alloggio destinati agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Un passaggio fondamentale che conferma la volontà dell’Ente di procedere con il convenzionamento anche per la struttura di Benevento.” Nel dettaglio, l’Adisurc ha già trasmesso al Conservatorio “Nicola Sala” lo schema di convenzione, confermando la disponibilità ad acquisire, attraverso la formula del “vuoto per pieno”, fino al 30 per cento della capacità ricettiva complessiva della residenza per il primo anno di attività. Per il secondo e il terzo anno il numero dei posti sarà definito annualmente, sulla base dell’effettivo fabbisogno abitativo rilevato e delle graduatorie degli studenti beneficiari del diritto allo studio. “La risposta - evidenzia ancora il consigliere regionale - chiarisce anche un altro aspetto rilevante: la convenzione potrà essere sottoscritta con decorrenza dal 1° ottobre 2026, una volta che il Conservatorio avrà trasmesso tutta la documentazione tecnica richiesta dall’Adisurc. Si tratta delle certificazioni di agibilità, antincendio, impiantistiche, energetiche, della documentazione urbanistica e catastale e degli altri atti indispensabili per garantire la piena sicurezza degli studenti che saranno ospitati nella struttura.”Errico sottolinea come l’attività ispettiva svolta abbia consentito di ottenere un quadro aggiornato dello stato della procedura.

“Ho ritenuto doveroso chiedere chiarimenti - afferma - perché su questa vicenda era necessario fare piena luce. La residenza ‘Il Molino’ rappresenta un’infrastruttura strategica per il diritto allo studio e per la crescita dell’offerta formativa della città di Benevento. Gli studenti fuori sede hanno bisogno di servizi adeguati e di strutture moderne, capaci di rendere più attrattivo il nostro territorio.” Il consigliere regionale conclude rivolgendo un appello affinché l’iter venga completato senza ulteriori ritardi. “Adesso è fondamentale che tutte le parti coinvolte proseguano con la massima rapidità e nel pieno spirito di collaborazione istituzionale. L’Adisurc ha manifestato formalmente la propria disponibilità e ha individuato anche il referente organizzativo che seguirà l’iter tecnico-amministrativo. Mi auguro che il Conservatorio completi quanto prima gli ultimi adempimenti documentali richiesti, così da consentire l’apertura della residenza nei tempi previsti. Continuerò a seguire con attenzione questa vicenda affinché un’opera tanto importante possa finalmente diventare un’opportunità concreta per gli studenti e per l’intera comunità beneventana”.