Viaggio di ricognizione in treno sulla Benevento - Napoli via Valle Caudina Pellegrino Mastella: momento altamente simbolico ma anche concreto, una svolta

“Come preannunciato dagli autorevoli rappresentanti di EAV e RFI in occasione del cantiere sui trasporti promosso nell’ambito di ‘Officina delle Aree Interne’, passiamo dalle parole ai fatti: domani, giovedì 9 luglio, tornerà il treno sulla linea Benevento-Cancello via Valle Caudina per un viaggio di ricognizione istituzionale insieme ai sindaci del territorio”.



Lo dichiara il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro), sottolineando l’importanza dell’iniziativa organizzata da EAV e dall'Amministratore Unico Umberto De Gregorio.



“Si tratta di un momento altamente simbolico ma anche concreto – prosegue Mastella – perché consentirà agli amministratori locali di verificare direttamente lo stato dei lavori lungo una tratta strategica per la mobilità delle aree interne”.



Il viaggio-visita partirà alle ore 10 dalla stazione EAV di Benevento Appia, con arrivo previsto alle 10.45 a Cervinara. Il programma prevede il ritrovo alle 9.30, mentre per il rientro sarà disponibile un treno alle 11 da Cervinara, con arrivo a Benevento alle 11.45.



“Finalmente una notizia attesa da anni – aggiunge Mastella – che segna un punto di svolta per la Valle Caudina. La chiusura della fase strutturale legata ai finanziamenti del PNRR ci permette oggi di guardare con maggiore fiducia ai passaggi successivi”.



Il riferimento è agli interventi tecnologici e di sicurezza, curati dal raggruppamento Hitachi Rail, anch’essi in fase avanzata di completamento. “Parliamo di sistemi fondamentali come il nuovo segnalamento SCMT e il moderno impianto ACC-M, indispensabili per garantire standard elevati di sicurezza e funzionalità della linea”.



Il cronoprogramma condiviso resta serrato: “Entro settembre – spiega Mastella – è prevista l’ultimazione dei lavori residui e dei test tecnici, passaggi propedeutici all’inoltro dell’istanza di autorizzazione (AMIS) all’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. L’obiettivo è ottenere il via libera definitivo entro dicembre”.



Da qui, l’ultimo step, col nodo al fazzoletto rispetto alla scadenza di gennaio: “Puntiamo alla riapertura ufficiale della linea al servizio viaggiatori entro gennaio 2027 così come promesso da Umberto De Gregorio e Fabio Rapuano in occasione del confronto organizzato al Teatro De La Salle il 7 maggio scorso. Saremo vigili affinché venga una volta per tutte e, dopo tanti anni di attesa, taglia un traguardo che restituirà finalmente al territorio un’infrastruttura essenziale, capace di migliorare la mobilità, sostenere lo sviluppo e contrastare l’isolamento delle aree interne”.



“Continueremo a seguire passo dopo passo questo percorso - conclude Pellegrino Mastella - per fare in modo che gli impegni assunti vengano rispettati e la Valle Caudina possa tornare ad avere un servizio ferroviario moderno, efficiente e all’altezza delle esigenze dei cittadini”.