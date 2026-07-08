Sabato 11 l'arcivescovo Autuoro a contrada San Vitale Per i festeggiamenti in onore del Santo della zona alle porte della città: messa alle 19 nella ex sc

L'arcivescovo di Benevento, Michele Autuoro sabato prossimo, 11 luglio, in onore della festività di San Vitale, raggiungerà la contrada alle porte della città. Il Pastore della Chiesa beneventana sarà accolto alle 18 nella parrocchia dello Spirito Santo (Pezzapiana) da don Maurizio Sperandeo e dai fedeli. A seguire raggiungerà contrada San Vitale dove alle 19 celebrerà la Santa Messa – nella ex scuola lungo via Vitulanese - in onore del Santo che si festeggerà proprio in questo fine settimana.

Per quanto riguarda il programma religioso, venerdì 10 luglio, sempre nell'ex scuola elementare, sarà celebrata una messa in onore dei defunti alle 19,30.

Domenica 12 luglio, invece, alle 18.30 la Santa messa e a seguire la tradizionale processione lungo via San Vitale.

Anche gli Eventi del programma Civile compreso lo spettacolo di fuochi pirotecnici del 12 luglio si svolgeranno nell'area messa a disposizione adiacente all’ex edificio scolastico . Il programma civile prevede venerdì 10 luglio spettacolo musicale curato con Essential Agency; Sabato 11 Luglio con il concerto di Alessio e domenica 12 luglio l'esibizione del gruppo musicale “I Trementisti”. Eventi di libero accesso.

Il comitato festa “San Vitale 2026” con l'occasione hanno voluto ringraziare i proprietari delle utilizzate.

Per quanto riguarda la viabilità Il Comune di Benevento ha predisposto i seguenti provvedimenti con un'apposita ordinanza: Nei giorni di venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio e domenica 12 luglio 2026, dalle ore 17 alle ore 24 istituzione del divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta, ambo i lati della carreggiata, in: via San Vitale, limitatamente al tratto compreso tra il civico 89 e l'innesto sulla strada provinciale via Vitulanese, via Vitulanese, su ambo i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra il civico 96 e il civico 109.

Chiusura al traffico veicolare di via San Vitale, limitatamente al tratto tra l'incrocio con via santa caterina e l'innesto sulla strada provinciale via Vitulanese, nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio 2026 a partire dalle ore 18:45 fino ad avvenuta conclusione della solenne processione religiosa in onore di San Vitale.